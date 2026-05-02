Tunisie: La Chambre de commerce tuniso-turque ouvre son nouveau siège en présence de 200 entreprises

2 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le nouveau siège de la Chambre de Commerce et d'Industrie tuniso-turque a été inauguré à Tunis lors d'une cérémonie officielle marquée par une forte participation des acteurs publics et privés des deux pays.

L'événement a réuni de nombreux responsables ainsi qu'environ 200 entreprises tunisiennes et turques.

L'ambassadeur de Türkiye à Tunis, Ahmed Misbah Demircan, a déclaré que son pays accorde une grande importance au développement des relations économiques avec la Tunisie, ajoutant :

« Nous sommes convaincus que cette chambre contribuera à renforcer la coopération dans les domaines de l'investissement, du commerce et de l'industrie. »

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Le président de la chambre, Selçuk Yilmaz, a indiqué que l'objectif principal est de renforcer les partenariats entre les hommes d'affaires tunisiens et turcs et de faciliter les प्रक्रèdures d'investissement.

Thouraya Khayati, responsable à la FIPA, a souligné que la Tunisie bénéficie d'une position stratégique permettant l'accès aux marchés africains et européens.

Le directeur général de la FIPA, jalelTabib, a affirmé que les investissements turcs sont en hausse, notamment dans les secteurs du textile, de l'habillement et de l'industrie automobile, ajoutant que la Tunisie constitue une porte d'entrée vers les marchés régionaux.

Mourad Belhassen, responsable au ministère des Affaires étrangères, a indiqué que cette chambre contribuera au renforcement des relations économiques entre les deux pays.

Enfin, l'homme d'affaires Murat Türkan a évoqué le potentiel important de coopération, notamment dans le secteur de l'huile d'olive.

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