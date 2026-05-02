Congo-Brazzaville: Taekwondo - La Fécotae mise sur l'hygiène de vie et l'éthique pour booster la performance

Dans le cadre de l'exécution de son programme d'activités fédéral, la Fédération congolaise de taekwondo (Fécotae) a franchi une étape décisive, le 2 mai à Brazzaville. Ses dirigeants ont organisé le tout premier séminaire de haut niveau consacré à l'hygiène de vie. Sur le thème évocateur « Élite et performance », cette rencontre nationale, spécifiquement destinée aux compétiteurs et aux encadreurs, a permis de mettre en lumière le rôle crucial de la nutrition, de l'intégrité et de l'environnement global dans le parcours d'un sportif de haut niveau.

L'ambition affichée par la Fédération est claire : pousser les athlètes à franchir un palier technique et physique non seulement par l'intensité de l'entraînement, mais surtout par l'adoption d'une hygiène de vie responsable. Le séminaire organisé marque, d'ailleurs, le lancement d'une vaste campagne de formation et de sensibilisation qui s'étendra aux techniciens. Cette initiative s'inscrit directement dans le projet de développement sportif porté par le président de la Fédération, visant à professionnaliser davantage la discipline au Congo.

Intervenant en qualité d'animateur, le premier vice-président de la Fécotae, Me Brice Nzoala, a souligné que l'athlète est bien souvent le premier responsable de ses propres contre-performances. Il a déploré un manque de discipline chez certains sportifs qui peinent à concilier la nutrition, le repos, les entraînements et les exigences de la vie scolaire. Selon lui, combler le besoin d'augmenter le quota d'athlètes performants passe par une prise de conscience individuelle sur des gestes simples mais essentiels.

« Ce séminaire est une manière pour nous de chercher à combler le besoin d'augmenter le quota des athlètes performants. Les plus grandes limites que nous avons constatées concernent souvent l'hygiène de vie de nos athlètes. Dormez environ huit heures par jour, buvez beaucoup d'eau et évitez de manger des aliments qui vous détruisent. À la place de deux bières quotidiennes, vous pouvez manger sainement et à bas prix », a-t-il conseillé avec insistance.

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Abondant dans le même sens, le formateur, Me Didier Pembet, a alerté les participants sur les dangers d'un entraînement intensif non soutenu par un régime alimentaire régulier. Pour l'expert, il est impératif de compenser les dépenses énergétiques par un apport adéquat en vitamines et protéines après chaque séance, tout en régulant son rythme de travail. Il a résumé cette philosophie par une règle d'or : « Il faut savoir quoi manger, quand manger et pourquoi manger », illustrant son propos par la présentation de modèles de programmes nutritionnels quotidiens.

L'initiative a été chaleureusement accueillie par les athlètes et dirigeants venus de divers clubs, certains exprimant déjà le souhait de voir ce type de formation se multiplier sur l'ensemble du territoire national. Une participante a témoigné de sa prise de conscience. « Parfois nous trouvons des raisons échappatoires pour justifier nos faiblesses mais en se basant sur le contenu du séminaire, nous avons compris qu'avec peu, nous pouvons faire mieux, à condition d'être organisé et engagé pleinement pour la réussite de notre carrière. J'ai retenu que pour la performance d'un sportif, l'alimentation compte pour 75% et 25% pour l'entraînement car deux doigts de bananes valent mieux que plusieurs morceaux de manioc avant un combat », a-t-elle indiqué.

À l'issue de cette journée d'échanges intenses, les participants ont été récompensés par des diplômes. Il convient de noter que ce séminaire est intervenu dans une période de forte activité pour la Fécotae, quelques jours seulement après la campagne d'installation des ligues départementales, confirmant la dynamique de structuration du taekwondo congolais.