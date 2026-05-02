Congo-Brazzaville: Fête des travailleurs - La CSTC invite le nouveau gouvernement à proposer des solutions innovantes

Les différentes fédérations syndicales des administrations publiques et privées, des groupements et associations féminines ainsi que des jeunes ont pris d'assaut, le 1er mai à Brazzaville, le boulevard Alfred-Raoul, à l'occasion du défilé organisé par la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC) que dirige Elault Bello Bellard.

Le défilé s'est déroulé pendant plus de deux heures au rythme du son de la fanfare de l'église kimbanguistes. Le premier passage a été marqué de l'effigie du couple présidentiel, symbole de premier et dernier travailleur du Congo.

Les travailleurs ont été en uniforme selon le choix des fédérations. Les agents de la santé ont fait une simulation sur l'accouchement dans un bloc lors de leur passage à la tribune. Les handicapés, avec leur tricycles, ont de montré leur capacité de se mouvoir, sans oublier la Fédération des sociétés de transport en commun avec ses véhicules desservant le territoire national ou international en toute quiétude.

Le passage des majorettes de l'église Terinkyo, avec des gestes chorégraphiques, a émerveillé la tribune d'honneur ainsi que la foule venue assister à la fête des travailleurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Auparavant, dans son allocution pour la circonstance, le président de la CSTC a rappelé le projet de société du président de la République, « Accélération de la marche vers le developpement », tout en martelant sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, l'autonomisation économique des femmes ainsi que la promotion du secteur privé et l'auto-emploi.

A cette même occasion, il a salué les travailleurs congolais pour la confiance faite à son organisation syndicale pour la défense des travailleurs exposés à des situations professionnelles, extra-professionnelles ou judiciaires.

La CSTC. partenaire social de l'Etat, se préoccupe des problèmes de paiement des salaires des agents des centres hospitaliers du Congo et de l'Université Marien-Ngouabi. « Nous invitons le nouveau gouvernement à doubler plus d'efforts afin d'aboutir à des solutions innovantes, salutaires et révolutionnaires qui rendront fluide le paiement des salaires au niveau de ces entités », a-t-il déclaré.

A l'entendre, la CSTC focalise son attention sur les travailleurs actifs et retraités car elle est une force de proposition qui se range aux côtés des travailleurs, tout en plaçant en priorité le dialogue avec ses partenaires.

« La CSTC s'est réjouie de la consolidation du paiement régulier des pensions à garantir une vie digne aux retraités, à la poursuite de l'arrimage des pensions du nouveau barème et du renforcement des caisses de sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de la sécurité sociale et la Caisse de retraite des fonctionnaire pour simplifier les procédures administratives et mettre fin aux tracasseries lors de la liquidation des droits », a assuré le président.