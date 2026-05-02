Afrique: Brazzaville Challenger ATP 50 - La capitale congolaise au coeur du tennis mondial

Brazzaville redevient, le temps d'une semaine, un carrefour du tennis international. Du 4 au 10 mai, le pôle tennis de la capitale accueille le Brazzaville Challenger ATP 50, une compétition qui s'impose progressivement comme un rendez-vous majeur du calendrier sportif national et africain.

Durant sept jours, trente-deux joueurs professionnels issus de plus de vingt nationalités s'affronteront sur les courts brazzavillois. Inscrit au circuit ATP Challenger Tour, ce tournoi offre aux participants l'opportunité de récolter des points précieux pour le classement mondial, tout en se mesurant à une concurrence relevée.

Pour les joueurs africains, l'enjeu est encore plus significatif. Cette étape constitue une rare occasion d'évoluer à domicile dans un environnement répondant aux standards internationaux. « Confirmer Brazzaville dans le circuit ATP Challengers, c'est très important », a déclaré Rosine Malanda Thabou, troisième vice-présidente de la Fédération congolaise de tennis (Fecoten), lors de la conférence de presse animée le 2 mai en présence de Vianney Lebvoua, secrétaire général de la Fécoten, et de Katell Ruet, codirectrice du tournoi.

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Au-delà de la compétition, l'événement s'inscrit dans une stratégie de développement portée par l'Académie de tennis de Brazzaville et la Fécoten. L'ambition est claire : promouvoir la discipline auprès de la jeunesse et positionner durablement la capitale congolaise sur la scène sportive internationale. « Cela permet à nos joueurs de se confronter à des adversaires classés mondialement et d'élever leur niveau de professionnalisme », a souligné Rosine Malanda Thabou. La participation d'un joueur local illustre cette dynamique. « Nous avons un Congolais en lice, Cheik Pandzou Ekoume. C'est une fierté pour nous », précise la dirigeante.

Un rendez-vous pour le public

Organisé conjointement par l'Académie de tennis de Brazzaville et la Fécoten, le Brazzaville Challenger ATP 50 promet une semaine intense et festive. Les organisateurs espèrent mobiliser un large public autour de rencontres de haut niveau.

L'édition 2026 se distingue également par plusieurs innovations. « Le tournoi sera plus relevé cette année, grâce à une meilleure connexion avec d'autres étapes comme Abidjan et Tunis, ce qui attire davantage de joueurs », explique Katell Ruet, codirectrice du tournoi.

Parmi les têtes d'affiche attendues figurent Eliakim Coulibaly, Florent Bax, Calvin Hemery ou encore Matthis Martineau, des habitués de la compétition. « Leur retour montre que le tournoi gagne en attractivité », souligne-t-elle.

Autre évolution positive, l'adaptation aux conditions climatiques. « Les matchs débuteront désormais à partir de 16h30 et se joueront en soirée, parfois jusqu'à minuit », précise Katell Ruet, évoquant une nouvelle réglementation de l'ATP visant à protéger les joueurs de la chaleur.

Sur le plan organisationnel, le tournoi continue de monter en puissance. La dotation atteint désormais 63 000 dollars, tandis que les infrastructures répondent aux exigences internationales.