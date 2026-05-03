Soudan: SLA - CT - Coordination avec les forces armées pour intensifier les opérations militaires

Le secrétaire général du mouvement armée de libération du Soudan-Conseil de transition, ministre de l'Agriculture de la région du Darfour, Al-Sadeqg Khamis, a affirmé la poursuite de la coordination avec les Forces armées soudanaises et les forces conjointes afin de combattre la milice FSR et poursuivre les opérations de libération du pays.

À son arrivée vendredi à Khartoum, il a indiqué que sa visite intervient dans le contexte complexe nécessitant l'unification des efforts, précisant qu'elle vise à renforcer la coordination avec les responsables des différents secteurs des forces armées et des forces conjointes pour déployer davantage de troupes vers les zones de combat.

Il a également souligné que les discussions porteront sur la coordination dans les domaines de l'agriculture et des conditions de vie des citoyens.