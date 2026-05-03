Soudan: Le Premier ministre renouvelle son appel aux Soudanais résidant à l'étranger à rentrer au pays

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a salué la vaste mobilisation populaire ainsi que les différentes parties ayant contribué à la réhabilitation de la Place verte de Khartoum, après les destructions délibérées subies par cette infrastructure publique, à l'instar de nombreux autres sites, lors des attaques menées par la milice terroriste rebelle des FSR.

Le Premier ministre a souligné l'importance de la Place verte en tant qu'espace public majeur et lieu de rassemblement prisé par les familles, accueillant également des activités sociales, culturelles et sportives.

Cell a eu lieu vendredi soir lors d'une visite d'inspection du site, effectué accompagné du wali de l'État de Khartoum, M. Ahmed Osman Hamza.

Pr. Kamil Idris a ordonné la poursuite des travaux de réhabilitation en cours, en particulier la remise en état de la piste sportive et de la salle de gymnastique.

Le Premier ministre a, en outre, renouvelé son appel aux citoyens soudanais résidant à l'étranger à revenir volontairement dans la capitale nationale, affirmant que « Khartoum est sûre et stable ».