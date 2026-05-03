Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 mai 2026

revue de presse

Liberté de la presse - Entre désinformation, pressions et insécurité

À l’occasion du 3 mai, le monde célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse. Comme à l’accoutumée, cette date constitue un moment privilégié pour dresser un bilan global de la situation des professionnels des médias, dans un contexte mondial marqué par de multiples défis, notamment sécuritaires, économiques et géopolitiques.

Face à ces enjeux, les journalistes sont en première ligne. Sur le terrain, ils jouent un rôle essentiel de relais d’information, permettant aux populations de comprendre les réalités qui façonnent le monde.

L’édition de cette année offre une occasion cruciale de réaffirmer l’importance de la liberté d’expression et de rassembler les acteurs du journalisme, de la technologie y compris l’intelligence artificielle et des droits humains autour de solutions concrètes visant à renforcer les écosystèmes de l’information pour l’avenir. [Source allAfrica]

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Mali : Des officiers de l'armée accusés de complicité avec les djihadistes

L'armée malienne et ses alliés mercenaires russes ont cédé vendredi un bastion militaire stratégique du nord aux rebelles armés, alors que les séparatistes touaregs et les djihadistes mènent une offensive conjointe pour renverser la junte au pouvoir.

Ce pays d'Afrique de l'Ouest est confronté à une situation sécuritaire critique à la suite des attaques à grande échelle menées le week-end dernier contre diverses positions de la junte par les groupes FLA, dominé par les Touaregs, et JNIM, lié à Al-Qaïda.

Au cours de ces assauts, les rebelles ont tué le ministre malien de la Défense et pris la ville stratégique de Kidal, dans le nord. [Source Africanews]

Mauritanie : L’armée dément les informations sur des mouvements transfrontaliers

L’état-major général des armées mauritaniennes a publié un communiqué de presse mettant en garde l’opinion publique contre la circulation d’informations inexactes et trompeuses sur des prétendus mouvements de combattants franchissant les frontières nationales, qualifiant ces allégations de tentatives délibérées de désinformation.

L’état-major général des armées mauritaniennes a mis en garde l’opinion publique nationale et internationale contre la diffusion d’« informations inexactes et trompeuses » concernant des mouvements de combattants franchissant les frontières nationales, dans un communiqué de presse publié récemment.

Le communiqué indique que « l’opinion publique nationale et internationale fait circuler des informations inexactes et trompeuses de manière délibérée via certains médias numériques, faisant état de mouvements présumés de combattants franchissant les frontières nationales ». [Source Apanews]

Ouganda : Une loi sur les “agents de l’étranger” déclenche une fronde nationale et inquiète l’économie

Inspiré de modèles controversés, un projet de loi ougandais visant les financements étrangers provoque une opposition inédite, des ONG aux milieux d’affaires, sur fond de durcissement politique.

En Ouganda, le débat s’enflamme autour d’un texte présenté comme une loi de “protection de la souveraineté”, mais perçu par ses détracteurs comme une menace directe contre les libertés publiques. Déposé mi-avril devant le Parlement, le projet introduit la notion d’“agent de l’étranger”, une terminologie associée à Russie pour désigner les voix critiques du pouvoir.

Au sommet de l’État, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis près de quarante ans, poursuit son tour de vis politique. Sa récente réélection, entachée de restrictions d’internet et d’arrestations massives, avait déjà suscité des critiques. Cette nouvelle initiative législative accentue les tensions. [Source Africa Radio]

Côte d’Ivoire : Avec Youssou N’Dour et Fatoumata Diawara, le Femua offre une soirée iconique au public

Une bouffée d’oxygène est venue d’Abidjan, la capitale économique ivoirienne plongée dans la 18e édition du Femua. La première grande soirée du festival des musiques d’Anoumba s’est tenue, vendredi 1er mai, et s’est prolongée tard dans la nuit. Une nuit marquée par les concerts de deux icones de la musique du continent africain : la Malienne Fatoumata Diawara et le Sénégalais Youssou N'dour.

Ambiance festive et hypnotique. Puissante, volcanique, Fatoumata Diawara a transporté l’immense foule du Femua dans sa transe universelle. La chanteuse malienne, grande voix du Wassoulou, maitresse du funk est aussi venue porter ses valeurs. [Source RFI]

Brazzaville Challenger ATP 50 : La capitale congolaise au cœur du tennis mondial

Brazzaville redevient, le temps d’une semaine, un carrefour du tennis international. Du 4 au 10 mai, le pôle tennis de la capitale accueille le Brazzaville Challenger ATP 50, une compétition qui s’impose progressivement comme un rendez-vous majeur du calendrier sportif national et africain.

Durant sept jours, trente-deux joueurs professionnels issus de plus de vingt nationalités s’affronteront sur les courts brazzavillois. Inscrit au circuit ATP Challenger Tour, ce tournoi offre aux participants l’opportunité de récolter des points précieux pour le classement mondial, tout en se mesurant à une concurrence relevée. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Gabon : Plus de 100 vélos pour renforcer la mobilité de la police dans les quartiers

En marge de l’inauguration des nouvelles infrastructures judiciaires ce samedi 2 mai 2026, le Chef de l’État a tenu à marquer son soutien indéfectible aux garants de l’ordre public. En sa qualité de Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema a présidé une cérémonie de remise de matériel stratégique au profit des Forces de Police Nationale.

Cette initiative présidentielle se traduit par une logistique d’envergure, pensée pour répondre aux défis sécuritaires actuels. La dotation comprend notamment 10 000 uniformes et équipements divers, permettant d’assurer une meilleure présentation et protection des agents sur le terrain et 840 barrières de sécurité, outils indispensables pour une gestion optimisée de l’espace public et des flux lors des événements. [Source GabonMediaTime]

Ghana : Les Syndicats plaident pour la hausse salariale

Au Ghana, les travailleurs ont célébré la fête du 1er mai 2026 par des défilés organisés à l’échelle nationale en présence du président John Dramani Mahama. Cette journée, dédiée à la reconnaissance de leur contribution au développement, a également servi de cadre pour des revendications sur les salaires, les conditions de travail et la protection sociale.

Les syndicats, notamment le Trades Union Congress, ont insisté sur la nécessité de réformes pour améliorer les revenus, la sécurité de l’emploi et le coût de la vie, tandis que le gouvernement a réaffirmé son engagement à instaurer une politique salariale plus équitable. [Source Africa 24]

Cameroun : Une neuvième révision budgétaire en neuf ans, signe d’une fragilité structurelle

Le Cameroun s’apprête à réviser son budget 2026 pour la neuvième année consécutive. Une déclaration du ministre des Finances, Louis Paul Motazé, en marge des assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington, ne laisse guère de doute : Yaoundé va proposer une loi de finances rectificative. Loin d’être anecdotique, cette décision révèle selon plusieurs experts une incapacité chronique à anticiper les chocs extérieurs.

La loi de finances initiale, adoptée il y a cinq mois seulement, s’élevait à plus de 8 800 milliards de francs CFA. Le gouvernement justifie la révision par un « impératif de transparence » face à des « éléments nouveaux », notamment une hausse possible des recettes pétrolières liée à l’augmentation du brut. Concrètement, la guerre au Moyen Orient opposant les États Unis et Israël à l’Iran depuis fin février 2026 a provoqué un choc pétrolier. Ce surcroît de recettes, s’il se confirme, modifierait substantiellement les équilibres budgétaires. [Source Africapresse]

Kenya, Tanzanie et Ouganda : La CAN 2027 aura lieu du 19 juin au 17 juillet

La Confédération africaine de football (CAF) a rendu publique, le samedi 2 mai 2026, la fenêtre temporelle de la prochaine Coupe d’Afrique des nations : la compétition se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027. Pour la première fois de son histoire, le tournoi sera co-organisé par trois pays d’Afrique de l’Est — le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.

Le calendrier annoncé précise les dates de début et de clôture, mais la CAF indique qu’elle communiquera ultérieurement quels pays accueilleront la rencontre d’ouverture et la finale.

Ce communiqué intervient après des rumeurs, en février dernier, laissant entendre que la CAN 2027 pourrait être repoussée à 2028 en raison d’un retard présumé dans les préparatifs des pays hôtes. L’instance continentale avait alors démenti ces informations et, par la décision du 2 mai, confirme son intention de maintenir l’édition en 2027. [Source Beninwebtv]