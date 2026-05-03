Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - 'Le pays est entre de bonnes mains, sans un programme du FMI'

Dakar — Le gouvernement sénégalais a fait d'énormes efforts, malgré la suspension du programme du Fonds monétaire international (FMI), preuve que le pays est entre de bonnes mains, a déclaré samedi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

"Le pays est entre de bonnes mains, malgré la suspension du programme du FMI. Le gouvernement fait montre de compétence et d'ingénierie politique et économique pour apporter des réponses aux préoccupations des populations. C'est une prouesse au vu de l'héritage que nous portons", a-t-il dit lors d'un entretien accordé à trois médias nationaux, la RTS (publique), le Groupe futurs médias et le Groupe Walfadjiri, deux organes privés.

"Il n'y pas de rupture entre le Sénégal et le Fmi, et les discussions se poursuivent. Nous voulons un programme, mais à quelles conditions ?", a-t-il dit en wolof.

Il a rappelé que le FMI a suspendu son programme après un exercice de transparence, une situation de référence.

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"Mais nous avons aussi pris notre courage à deux mains et, en toute honnêteté, nous avons rendu publics les résultats de ces audits. Seulement, le FMI ne peut valider des comptes avec des données erronées", a expliqué le chef de l'Etat.

Le président de la République a souligné que malgré cette situation économique difficile, l'Etat a pris des mesures de baisse et de stabilisation des prix des denrées de consommation.