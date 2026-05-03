Sénégal: La solidité des institutions, la force productive et l'influence économique feront du pays une puissance régionale, selon Chérif Salif Sy

Dakar — Le Sénégal peut devenir une puissance régionale, s'il transforme son intelligence en institutions solides, sa stabilité en force productive, et sa diplomatie en influence économique, a suggéré l'économiste Chérif Salif Sy, samedi 2 mai, à Dakar, estimant que le pays doit s'atteler à l'atteinte de ces objectifs, car son destin dépasse ses frontières.

"Si le Sénégal transforme son intelligence en institutions solides, sa stabilité en puissance productive, sa diplomatie en influence économique, alors il peut devenir plus qu'un pays stable. Il peut devenir un point d'équilibre régional. Un centre de décision en Afrique de l'Ouest", a soutenu M. Sy.

Il s'exprimait devant un public réuni afin de lui rendre hommage pour la pertinence de sa pensée, son engagement et son "héritage" intellectuel et scientifique.

"Notre destin dépasse nos frontières. Et cette vocation ne s'improvise pas, elle s'assume", a ajouté Chérif Salif Sy, estimant que "le Sénégal est un carrefour historique, un espace de stabilité et un lieu de pensée".

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L'économiste et consultant international soutient aussi que "si le Sénégal assume pleinement sa vocation stratégique, transforme sa stabilité en puissance productive, convertit son capital humain en institutions fortes et durables, il ne sera pas simplement respecté dans les chancelleries".

"L'Afrique doit penser elle-même les conditions de sa puissance"

Mieux, le pays "sera écouté dans les grandes délibérations du monde", assure M. Sy, affirmant, pour la gouverne des jeunes, que l'indignation ne mène pas forcément à la transformation du pays ou du continent. "À la jeunesse, je dis ceci : ne confondez pas indignation et transformation. Ne confondez pas visibilité et puissance."

"Formez-vous. Maîtrisez les instruments économiques. Comprenez les chaînes de valeur. Analysez les politiques industrielles", recommande Chérif Salif Sy aux jeunes, soutenant que "l'Afrique n'a pas besoin d'orateurs permanents".

Elle a besoin, en revanche, "d'ingénieurs de stratégie, de femmes et d'hommes capables de construire ce que d'autres ont seulement promis", a précisé M. Sy. "La parole sans compétence est un luxe que nous n'avons plus les moyens de nous offrir."

"Mesdames et messieurs, l'histoire ne récompense pas les nations qui espèrent. Elle distingue celles qui décident. La dépendance ne commence pas dans les traités. Elle commence dans les esprits, le jour où une nation cesse de penser", enseigne le consultant international.

Assumer une pensée stratégique enracinée dans nos réalités

"Recevoir un hommage est un honneur. Mais, c'est surtout une responsabilité. Un hommage ne consacre pas un homme. Il rappelle une exigence", a-t-il dit aux amis, aux collègues et aux membres de sa famille réunis pour lui rendre hommage.

L'économiste affirme, s'adressant à eux : "Si vous m'honorez aujourd'hui, ce n'est pas une carrière que vous distinguez. C'est une fidélité. La fidélité à une idée simple : l'Afrique doit penser elle-même les conditions de sa puissance."

Chérif Salif Sy dit avoir "toujours défendu une conviction", celle selon laquelle "une nation qui ne produit pas sa propre lecture du monde produit sa dépendance". "Le développement n'est pas une accumulation de projets. C'est une cohérence", a-t-il ajouté.

"Il est temps d'assumer une pensée stratégique enracinée dans nos réalités, non pour nous fermer au monde, mais pour y entrer debout", a recommandé M. Sy aux Sénégalais et aux Africains.

La cérémonie au cours de laquelle de vibrants hommages lui ont été rendus est une initiative de Pape Sadio Thiam, un spécialiste de la communication et conseiller spécial du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.