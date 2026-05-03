Sénégal: Gris Bordeaux renoue avec le succès en battant Siteu par avertissement

2 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Ibrahima Dione, alias Gris Bordeaux, a signé un retour gagnant en dominant Moustapha Senghor dit Siteu par avertissement (3 à 1), samedi à Paris, lors d'un combat de lutte simple inscrit au programme du Festival international de la lutte sénégalaise.

En quête de succès depuis 2015, le troisième Tigre de Fass a fait parler son expérience pour contenir les offensives du "Tarkinda".

Solide et discipliné, Gris Bordeaux a, à trois reprises, poussé son adversaire hors de l'enceinte, s'adjugeant ainsi la décision aux avertissements.

Ce succès, acquis dans un registre sans frappe, pourrait servir de tremplin au lutteur de Fass, qui nourrit désormais l'ambition de décrocher une affiche en lutte avec frappe afin de relancer pleinement sa carrière.

Pour Siteu, en revanche, ce revers vient freiner une dynamique positive, lui qui restait sur une victoire marquante face à Balla Gaye 2 la saison dernière.

Le gala de la capitale française a également été animé par plusieurs autres confrontations, avec notamment les victoires de Gris 2 sur Moussa Ndoye, Ordinateur face à Eubeuli, de Petit Lo contre Bulldozer et de Bou Siteu devant Ousmane Toucouleur.

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