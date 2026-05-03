Sénégal: Ligue 2 - Le leader Diambars et son dauphin Essamaye maintiennent la cadence

Dakar — La course pour la montée en Ligue 2 fait rage, avec les succès du leader(Diambars) et son dauphin (Essamaye), ce samedi, lors de la 25e journée de Ligue 2.

L'équipe de Diambars a consolidé son fauteuil en signant sa quatrième victoire d'affilée (1-0) devant la lanterne rouge Thiès FC.

Les académiciens de Saly comptent 41 points. Comme Diambars, Essamaye a le même nombre de points mais est devancé au goal-average.

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Les Ziguinchorois ont renoué avec la victoire, en battant (1-0) AS Saloum.

Troisième sur le classement, l'AS Douanes suit le rythme des deux équipes de tête. Les gabelous se sont imposés (2-1) devant Port.

L'AS Douanes (39 points) est à deux points de retard de ces devanciers, Diambars et Essamaye FC.

Dans le bas du classement Amitié FC remporte (2-0) face à l'ASAC Ndiambour.

Voici les résultats déjà enregistrés de la 25e journée de Ligue 2 :

- Douanes-Port, 2-1; Essamaye-Saloum, 1-0; Amitié FC-Ndiambour, 2-0; Oslo-Jamono de Fatick, 1-1; AS Bambey-NGB, 0-0; Diambars-Thiès FC:1-0.

Voici la suite du programme de la 25e journée de Ligue 2:

- Dimanche : Kaffrine-DUC.

- Lundi : Teranga SC-Guelwaars.