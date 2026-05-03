Sénégal: Un ouvrage revisite la vision panafricaine du président Abdoulaye Wade

Ziguinchor — Le géographe et essayiste Oumar Sadio a présenté, samedi, dans la capitale Sud du pays son ouvrage intitulé "L'icône Wade ! Du NEPAD à l'UA -Agenda 2063 des États-Unis d'Afrique : la vision du professeur-président Abdoulaye, l'icône panafricaine", qu'il présente comme un hommage à l'ancien chef d'Etat sénégalais et une réflexion stratégique sur l'avenir du continent africain.

"Ce livre vise d'abord à célébrer la trajectoire scientifique et politique d'Abdoulaye Wade, à l'occasion de son centenaire, le 29 mai 2026. Il met en avant une dimension souvent méconnue de l'ancien chef d'État sénégalais, celle d'un universitaire et agrégé d'économie, porteur d'une pensée structurée sur l'unité et le développement de l'Afrique, bien avant les indépendances", a expliqué Oumar Sadio.

Sur 192 pages, l'ouvrage revisite également l'idéal panafricaniste en le replaçant dans la perspective de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, avec en ligne de mire la construction des États-Unis d'Afrique, a ajouté l'auteur.

Selon lui, cette ambition s'inscrit dans la continuité des pères fondateurs du panafricanisme et constitue une réponse pertinente aux défis d'un monde multipolaire marqué par l'émergence de nouveaux blocs économiques.

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Oumar Sadio insiste par ailleurs sur l'urgence pour l'Afrique de combler son déficit de réflexion stratégique, estimant que les difficultés du continent sont aussi économique que politique.

Il plaide pour une transformation structurelle fondée sur la valorisation des ressources naturelles, la création de champions industriels et, surtout, l'investissement dans la jeunesse, considérée comme le principal levier de développement.

Évoquant le contexte politique sénégalais actuel, marqué par des tensions et un dialogue fragile, il appelle les acteurs politiques à s'inspirer de l'héritage d'Abdoulaye Wade en matière de consensus et de médiation.

Il invite, à ce titre, les nouvelles autorités à promouvoir un climat apaisé, propice aux réformes économiques et à la réalisation des ambitions panafricaines.