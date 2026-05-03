Sénégal: Ligue 1 - GF et Wally Daan font une bonne opération

Génération Foot et Wally Daan ont réalisé une bonne opération en signant des victoires, ce samedi lors des matchs d'ouverture de la 25e journée de ligue 1.

Les académiciens de Déni Biram Ndao ont dominé (2-0) le Jaraaf.

Avec cette victoire, les Grenats renouent avec la victoire et prennent provisoirement la cinquième place avec 38 points.

Wally Daan a signé de son côté un important succès en venant battre (2-1) Dakar Sacré-Coeur (DSC). Les Thièssois restent troisième avec 38 points.

Dimanche, la bataille pour le titre va s'intensifier, avec au menu des rencontres alléchantes comptant pour la 25e journée, dont celles devant opposer AJEL de Rufisque, leader du classement, au Stade de Mbour.

Les matchs Gorée-ASC Cambérène, US Ouakam-Teungueth FC (TFC) seront aussi au programme.

-Voici les résultats déjà enregistrés :

Génération Foot-Jaraaf, 2-0. Dakar Sacré-Coeur-Wally Daan, 1-2.

-Le programme de la 25e journée :

-Dimanche :

Linguère-Casa Sports, AJEL-Stade de Mbour, ASC Cambérène-Gorée, USO-Teungueth FC, HLM-GFC, SONACOS-Pikine.