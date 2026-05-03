Sénégal: Gouvernance, économie, souveraineté – Bassirou Diomaye Faye décline ses priorités face à la presse

Le Président de la République, SEM Monsieur BssirouDiomaye Diakhar Faye, accordera une grande interview à la presse nationale, ce samedi 02 Mai 2026 à partir de 21 heures.

Le président de la République SEM Bassirou Diomaye Faye s'est exprimé ce samedi 2 mai devant la presse nationale, abordant sans détour les principaux enjeux politiques, économiques et sociaux du pays.

De la gestion des finances publiques à la réforme de l'État, en passant par le dialogue social et les relations internationales, le chef de l'État a défendu l'action de son gouvernement tout en esquissant les perspectives à venir.

Réformes économiques et gestion budgétaire : Cap sur l'assainissement

Sur le plan économique, le président a insisté sur les efforts engagés pour redresser les finances publiques.

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Évoquant une situation héritée qu'il juge "difficile", il a mis en avant une réduction du déficit budgétaire, passé de 12 % à environ 6 %, ainsi que le respect des engagements de l'État, notamment en matière de salaires.

"L'exécutif a fait des choix forts, comme la suppression de certaines institutions coûteuses notamment le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et le Conseil économique, social et environnemental (CESE) afin de réallouer les ressources vers des secteurs prioritaires, dont l'éducation et le social." A-t-il déclaré.

Le chef de l'État a également défendu une politique orientée vers l'impact concret sur le quotidien, citant les mesures de soutien au pouvoir d'achat et la stabilisation de certains prix.

Relations avec les partenaires financiers et stratégie de croissance

Concernant les relations avec le Fonds monétaire international (FMI), le président a tenu à dissiper toute ambiguïté.

"Les discussions se poursuivent en vue d'un futur programme. L'absence d'accord à ce stade ne traduit pas une rupture, mais plutôt une volonté de redéfinir les termes de la coopération", a-t-il fait savoir.

Bassirou Diomaye Faye a mis en avant une trajectoire économique qu'il juge encourageante, malgré un contexte contraint, soulignant les investissements dans des secteurs clés comme l'agriculture, les hydrocarbures ou encore l'agroalimentaire.

BTP, PME et Investissement : Relancer la machine économique

Face aux inquiétudes dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), le chef de l'État a reconnu un ralentissement de l'activité, tout en annonçant un redémarrage progressif.

La relance passera notamment par le retour de l'investissement public, considéré comme un levier central.

L'exécutif entend également assainir le secteur en luttant contre les pratiques telles que les "surfacturations, les marchés non exécutés ou les avances sans contrepartie", soutient-il.

En parallèle, des mécanismes sont envisagés pour faciliter l'accès au financement, notamment au profit des PME, fortement affectées par les tensions de trésorerie.

Dialogue social et pouvoir d'achat : Entre avancées et tensions

Interrogé sur les revendications syndicales, le président a évoqué une dynamique de dialogue permanent, rappelant le pacte de stabilité signé l'année précédente.

Tout en reconnaissant des attentes persistantes, il a assuré que des discussions se poursuivent dans un climat de respect.

Sur le plan social, il a mis en avant les recrutements dans les secteurs prioritaires et les mesures visant à soutenir les ménages, notamment à travers la régulation de certaines importations et des ajustements fiscaux.

Gouvernance, justice et transparence : Une ligne d'équilibre

Sur les questions de gouvernance, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son attachement à la transparence, tout en défendant une approche pragmatique concernant les fonds politiques, qu'il considère comme des outils d'intervention stratégique de l'État.

Il a également insisté sur le respect de l'indépendance de la justice, rappelant que les procédures en cours relèvent exclusivement des juridictions compétentes.

Concernant la reddition des comptes, le président a appelé à préserver la présomption d'innocence.

S'agissant des réformes institutionnelles, notamment la publication de certains projets de loi ou la révision du cadre électoral, il a plaidé pour une approche inclusive fondée sur le dialogue et le consensus.

Souveraineté, diplomatie et cohésion politique

Sur le plan international, le chef de l'État a réaffirmé sa vision d'un Sénégal souverain, évoquant notamment la question de la présence militaire étrangère.

Interpellé sur la candidature de l'ex-Chef d'État Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies, Bassirou Diomaye Faye indique ne pas avoir été directement informé par le concerné, préférant dès lors adopter une position de neutralité au nom de la tradition de sérieux et de responsabilité du Sénégal.

Évoquant la situation régionale, il a insisté sur les liens historiques entre le Sénégal et le Mali, appelant à une approche africaine des enjeux sécuritaires.

Il a réaffirmé la solidarité du Sénégal envers le peuple malien, tout en soulignant les efforts en cours au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour faire face aux défis sécuritaires dans la région.

Enfin, interrogé sur ses relations avec le Premier ministre Ousmane Sonko, il a évoqué une collaboration fondée à la fois sur la confiance institutionnelle et des liens personnels anciens, tout en insistant sur la primauté de l'intérêt national.

À travers cette discussion, le président a cherché à projeter une image de maîtrise et de continuité, dans un contexte marqué par des attentes sociales fortes et des contraintes économiques persistantes.

Entre volonté de rupture et nécessité de stabilisation, l'exécutif tente d'imprimer sa marque tout en consolidant ses équilibres internes et externes.