Sénégal: Athlétisme - Le pays décroche une qualification historique pour Pékin 2027

Le Sénégal a marqué l'histoire de l'athlétisme mondial en signant une performance remarquable lors des Championnats du monde de relais 2026, disputés à Gaborone, au Botswana.

Engagés en série de repêchage, les Lions ont su saisir leur chance avec brio en s'imposant avec un chrono impressionnant de 3 minutes 01 secondes et 28 centièmes.

Cette performance de haut niveau permet à l'équipe sénégalaise de valider son billet pour les prochains Championnats du monde d'athlétisme 2027, prévus en septembre 2027 dans la capitale chinoise. Une qualification qui vient récompenser le travail acharné des athlètes ainsi que l'engagement du staff technique.

Au-delà du résultat sportif, cet exploit symbolise une étape importante pour l'athlétisme sénégalais, qui confirme sa progression sur la scène internationale. Les Lions offrent ainsi une immense fierté à toute une nation, portée par l'espoir de briller encore davantage lors du rendez-vous mondial à venir.