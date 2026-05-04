Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que l'Éthiopie était en passe de générer 10 milliards de dollars américains de recettes d'exportation au cours de cet exercice fiscal, ce qui constituerait une première historique pour le pays.

S'exprimant lors de l'inauguration de la 4e édition du salon « Made in Ethiopia », le Premier ministre a déclaré que ces recettes prévues reflétaient une augmentation spectaculaire par rapport à il y a seulement trois ans, lorsque les recettes annuelles d'exportation du pays n'avaient pas dépassé les 3 milliards de dollars américains.

Le Premier ministre Abiy a attribué ces progrès à l'expansion du secteur industriel du pays et au succès du mouvement « Made in Ethiopia », soulignant que la croissance du secteur manufacturier est passée de 4,7 % à 10,7 % cette année.

Le Premier ministre a déclaré que la stratégie économique de l'Éthiopie s'est concentrée sur l'expansion des exportations tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des biens importés grâce à la production nationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le Premier ministre, l'Éthiopie a produit pour 14,5 milliards de dollars de biens de substitution aux importations au cours des quatre dernières années, et prévoit de doubler ce chiffre dans les années à venir.

À cet égard, le Premier ministre a averti que l'incapacité à développer la production nationale exposerait le pays à un endettement croissant susceptible d'affecter les générations futures.

Le Premier ministre a également révélé que 993 industries précédemment fermées ont repris leurs activités, contribuant ainsi de manière significative à la création d'emplois et à l'expansion du commerce.

Il a ajouté que depuis le lancement de la campagne nationale en faveur de l'industrie manufacturière, l'Éthiopie a attiré 3 680 nouveaux investisseurs dans ce secteur.

Le Premier ministre Abiy a appelé les industriels éthiopiens à adopter un patriotisme économique en rejetant le commerce de contrebande et la corruption, tout en améliorant leur compétitivité.

« L'époque où l'on produisait uniquement pour le marché intérieur est révolue », a-t-il déclaré, exhortant les fabricants locaux à s'étendre vers des marchés africains plus vastes.

Le Premier ministre a en outre révélé que l'Éthiopie avait identifié 96 produits pour lesquels la fabrication locale permettrait de remplacer les importations, notamment grâce à des projets d'expansion majeure dans l'industrie céramique.

Il a également indiqué que l'économie éthiopienne connaissait actuellement une croissance de 10,2 %, portée par les progrès réalisés dans les secteurs de l'agriculture, des mines, de l'industrie manufacturière, du tourisme et des technologies.

Fait marquant, le Premier ministre Abiy a déclaré que l'Éthiopie avait dépassé le stade de l'autosuffisance en matière de production de défense et avait commencé à exporter des produits de défense vers plus de six pays africains.

Il a conclu en soulignant que l'Éthiopie n'atteindra sa pleine souveraineté économique que lorsque le pays commencera à produire ses propres équipements industriels pour des secteurs tels que la défense, le textile et l'industrie pharmaceutique.