Afrique: Forum International de Libreville - Une opportunité stratégique pour la jeunesse gabonaise et africaine

Dans un contexte mondial marqué par des mutations profondes, où l'innovation redéfinit les modèles économiques, sociaux et politiques, le Forum International de Libreville pour l'Innovation et le Développement s'impose comme une initiative stratégique majeure. Bien plus qu'un simple événement, ce forum incarne une vision : celle d'un Gabon résolument tourné vers l'avenir, porté par une jeunesse dynamique représentant près de 70 % de la population nationale.

Dans cette dynamique, Emmanuel Obakamba Ombana, Spécialiste des questions de Développement de Partenariats et de Mobilisation des Ressources souligne que la jeunesse doit être envisagée non seulement comme bénéficiaire, mais surtout comme moteur central de la transformation économique.

Sous l'impulsion du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, cette plateforme internationale traduit une ambition claire : positionner le Gabon comme une destination crédible pour les investissements, un hub régional de l'innovation et un levier de croissance durable. Ce choix stratégique intervient dans un contexte où, selon la Banque mondiale, le taux de chômage des jeunes au Gabon avoisine les 35 à 40 %, illustrant l'urgence de créer des opportunités économiques massives et durables.

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À cet effet, Emmanuel Obakamba Ombana met en évidence la nécessité d'aligner les initiatives d'investissement avec des politiques actives de création d'emplois en faveur des jeunes.

Pour la jeunesse gabonaise, ce forum constitue une opportunité exceptionnelle et concrète. Il ouvre un espace unique de rencontres avec des investisseurs, des décideurs, des entrepreneurs et des institutions internationales. Ces interactions sont déterminantes : elles favorisent la conclusion de partenariats, la mobilisation de financements et la mise en oeuvre de projets structurants, avec un impact direct sur la création d'emplois.

À l'échelle africaine, la Banque africaine de développement estime que 12 millions de jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail, alors que seulement 3 millions d'emplois formels sont créés.

Dans cette perspective, Emmanuel Obakamba Ombana considère ces plateformes comme des leviers essentiels d'insertion économique et de structuration de l'entrepreneuriat jeune.

L'un des enjeux majeurs de ce forum réside dans sa capacité à connecter la jeunesse aux opportunités réelles du marché. À travers les échanges, les panels et les rencontres B2B, les jeunes peuvent identifier des niches d'investissement, comprendre les attentes des investisseurs et s'inscrire dans des chaînes de valeur porteuses, notamment dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, le numérique, le BTP, l'eco-tourisme, l'industrie et les services, etc.

Fort de cela, Emmanuel Obakamba Ombana, insiste sur l'importance de structurer un écosystème favorable permettant aux jeunes de transformer ces opportunités en projets viables et durables.

Par ailleurs, l'innovation, au coeur de ce forum, dépasse largement le cadre du numérique. Innover, c'est transformer localement, optimiser les ressources et créer de nouveaux modèles économiques. Selon le PNUD, les économies africaines qui investissent dans l'innovation peuvent accroître leur productivité de 20 à 30 % à moyen terme.

Dans cette logique, Emmanuel Obakamba Ombana rappelle que l'investissement dans les compétences, notamment dans les technologies émergentes, constitue un levier déterminant pour renforcer la compétitivité de la jeunesse.

En définitive, ce forum n'est pas un événement de plus. Il est un instrument stratégique de transformation économique, un catalyseur de croissance et un accélérateur d'opportunités pour la jeunesse. Il traduit la vision du Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, de faire de la jeunesse le moteur du développement national.