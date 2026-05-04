Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 mai 2026

revue de presse

Sénégal : Gouvernance, économie, souveraineté – Bassirou Diomaye Faye décline ses priorités face à la presse

Le président de la République SEM Bassirou Diomaye Faye s'est exprimé ce samedi 2 mai devant la presse nationale, abordant sans détour les principaux enjeux politiques, économiques et sociaux du pays.

De la gestion des finances publiques à la réforme de l'État, en passant par le dialogue social et les relations internationales, le chef de l'État a défendu l'action de son gouvernement tout en esquissant les perspectives à venir.

Sur le plan économique, le président a insisté sur les efforts engagés pour redresser les finances publiques. (Source allAfrica)

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Maroc : Le prince héritier Moulay El Hassan nommé à un poste clé dans l’armée

Le roi Mohammed VI a nommé, samedi, son fils Moulay El Hassan à un poste stratégique au sein des Forces armées royales (FAR). À 22 ans, le prince héritier devient coordinateur des bureaux et services de l’état-major général.

Cette fonction, hautement sensible dans l’organisation militaire, avait déjà été occupée par Mohammed VI lui-même à partir de 1985, lorsqu’il était prince héritier. Une continuité symbolique qui illustre la préparation progressive du futur souverain à ses responsabilités.

L’annonce a été faite dans un communiqué officiel relayé par l’agence MAP. En tant que chef suprême et chef d’état-major général des FAR, le roi a personnellement validé cette nomination. (Source Africanews)

Boakai : Mandat renouvelé pour juger les crimes de guerre au Libéria

Le président libérien Joseph Boakai a renouvelé pour un an le mandat de l’Office chargé de préparer la création d’un Tribunal spécial pour les crimes de guerre et d’une Cour nationale anticorruption.

Par un décret signé dimanche 3 mai 2026, le chef de l’État libérien prolonge jusqu’au 30 avril 2027 le mandat de l’Office du Tribunal pour crimes de guerre et crimes économiques du Libéria, initialement institué en mai 2024.

L’Office a jusqu’ici finalisé deux projets de loi soumis au Parlement : l’un portant création d’un Tribunal spécial pour crimes de guerre, l’autre d’une Cour nationale anticorruption. (Source Apanews)

Génocide des Tutsi au Rwanda : La justice française appelée à trancher sur le sort d’Agathe Habyarimana

La cour d’appel de Paris doit se prononcer mercredi sur le non-lieu accordé en 2025 à Agathe Habyarimana, ex-Première dame du Rwanda, mise en cause dans l’enquête sur le génocide des Tutsi en 1994. Le parquet et les parties civiles réclament sa mise en examen, tandis que sa défense demande la fin d’une procédure ouverte depuis près de vingt ans.

La justice française examine en appel le non-lieu rendu en août 2025 en faveur d’Agathe Habyarimana. Âgée de 83 ans, elle est visée depuis 2007 par une information judiciaire pour complicité de génocide et crimes contre l’humanité. Le parquet national antiterroriste et plusieurs associations contestent cette décision et demandent la poursuite de l’enquête. (Source Africa Radio)

La Côte d’Ivoire veut lancer sa propre IA

Le gouvernement ivoirien vient d’annoncer un projet ambitieux : doter le pays d’une IA typiquement ivoirienne. Une façon pour le pays d’Alassane Ouattara de donner corps à ses ambitions numériques.

Développer une intelligence artificielle (IA) nationale, pensée pour les besoins de la Côte d’Ivoire, intégrant ses réalités culturelles, économiques, juridiques et administratives. Telle est l’ambition du gouvernement ivoirien affichée dans l’annonce faite, ce 2 mai, par le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Djibril Ouattara.

Concrétiser une telle ambition implique toutefois quelques préalables : la capacité financière de l’État, la disponibilité des données, la qualité des infrastructures numériques, la formation des compétences locales. (Source Afrik.com)

Le président de Taïwan réussit à se rendre en Eswatini, son dernier allié diplomatique en Afrique

Dix jours après avoir annulé une visite à la dernière minute, Lai Ching-te a finalement pu se rendre sur place, outrepassant l’opposition de la Chine à ce déplacement international.

Le voyage du président taïwanais, Lai Ching-te, en Eswatini, petit pays enclavé au sein de l’Afrique du Sud, dernier allié diplomatique de Taïwan en Afrique, était initialement prévu du 22 au 26 avril, pour célébrer les 40 ans de l’accession au trône du monarque despote swasi, le roi Mswati III, ainsi que son 58e anniversaire.

Mais le voyage avait été annulé à la dernière minute, lorsque Maurice, les Seychelles et Madagascar ont retiré « sans explication et sans préavis », selon le gouvernement taïwanais, l’autorisation de survol de leur territoire. (Source Le Monde Afrique)

Afrique centrale : Moscou avance, les puissances s’alignent pour la grande bataille des corridors

De Saint-Pétersbourg à Moscou, du Cameroun au Congo, derrière les visites officielles, une guerre silencieuse pour le contrôle des ports, des routes énergétiques et des flux commerciaux redessine l’équilibre géopolitique régional.

Officiellement, le ministre camerounais des Transports, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibehè, s’est rendu à Saint-Petersburg, il y a un mois, pour participer au Forum international du transport et de la logistique. Quelques jours plus tard, c’est le président congolais, Denis Sassou N'Guesso, qui était à Moscou pour une visite d’État, du 28 avril au 1er mai, marquée par un tête-à-tête stratégique avec son homologue russe, Vladimir Poutine.

Officieusement, ces deux séquences s’inscrivent dans une même dynamique : l’accélération de la projection géo-économique russe en Afrique centrale, et la riposte silencieuse des autres puissances. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Athlétisme : Le Sénégal décroche sa qualification pour les mondiaux 2027

Le relais masculin 4×400 m du Sénégal a décroché son billet pour les Championnats du monde d’athlétisme de Beijing 2027 à l’issue des World Relays disputés à Gaborone, au Botswana.

Les Lions ont validé leur place parmi les douze meilleures nations mondiales de la discipline après une prestation solide et maîtrisée. Déjà auteurs d’un excellent chrono de 3’01’’13 lors de leur première sortie, les sprinteurs sénégalais ont confirmé dès le lendemain avec un nouveau temps de 3’01’’28, suffisant pour terminer en tête de leur série qualificative devant le Nigeria, auteur de 3’01’’43. (Source Wiwsport)

Une imprimante Braille personnelle et abordable en Tunisie, une première en Afrique et dans le monde arabe

Trois ingénieurs de Mahdia ont conçu, en trois ans de développement, la première imprimante Braille à usage personnel fabriquée en Tunisie, en Afrique et dans le monde arabe.

Commercialisée à 3 000 dinars, logiciel maison fournie gratuitement, elle vise à démocratiser l'accès à l'écrit pour les personnes aveugles et malvoyantes, un public longtemps contraint de dépendre d'équipements institutionnels coûteux et peu accessibles. Montassar Moussa, co-inventeur du projet explique les grandes lignes de son projet sur les ondes de la radio nationale le 2 mai 2026

Montassar Moussa retrace une origine inattendue. En sa qualité de FabLab Manager au sein de la pépinière d'entreprises de Mahdia, un centre de recherche et de développement équipé d'imprimantes 3D, et d'outils de prototypage mis à disposition de tout porteur de projet, il a été sollicité par un habitant de la région souhaitant faire réparer une imprimante Braille importée de l'étranger pour son fils. (Source La Presse)

RDC : Pour célébrer ses 20 ans de carrière, le chanteur Fally Ipupa ensorcelle le Stade de France

C’est une première pour un artiste africain francophone : le chanteur congolais Fally Ipupa enchaîne deux concerts, ce week-end, au Stade de France, devant un total de 160 000 spectateurs réunis pour célébrer ses 20 ans de carrière. Un spectacle qui fait aussi la fierté de toute la diaspora congolaise qui vit dans l'Hexagone, non sans susciter parfois une certaine émotion...

Il est le premier artiste africain francophone à remplir le Stade de France deux soirs de suite : après un premier concert ce samedi 2 mai dans l'enceinte de Saint-Denis, le chanteur congolais Fally Ipupa revient ce dimanche soir pour une deuxième date.

Deux heures trente de spectacle, des effets pyrotechniques à gogo, des chorégraphies élaborées, des changements de costumes à répétition, des hits à n’en plus finir - de Mayday à Juste une danse - et une dizaine d'artistes invités sur scène à ses côtés, de Youssou Ndour à Theodora en passant par Wizkid... Pour l'occasion, Fally Ipupa met les petits plats dans les grands et pour cause : ce spectacle coïncide avec ses 20 ans de carrière. (Source RFI)