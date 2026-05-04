Burkina Faso: Souveraineté économique - L'impact du consommer local sur la croissance économique en débat

3 Mai 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

La structure « Glory international group » a organisé un panel sur « le consommer local », le samedi 2 mai 2026, à Ouagadougou. L'activité entre dans le cadre du projet afro-preneur.

Consommer local, c'est créer de grandes entreprises, de l'emploi et booster l'économie nationale. Dans le but de renforcer ces impacts, la structure Glory international group a initié un projet de promotion du consommer local, dénommé : « Afro-preneur ». La Ire édition a eu lieu, le samedi 2 mai 2026 à Ouagadougou, autour d'un panel sur le thème : « Consommer local et l'entreprenariat, leviers de croissance et de souveraineté économique ».

En plus du panel, une exposition-vente de produits locaux et une sortie de promotion afro-moderne à travers un défilé de mode ont été les temps forts de l'édition. Elle a connu la participation des étudiants, des membres d'association et d'entrepreneurs professionnels.

Le coordonnateur du projet « Afro-preneur », Junior Landry Sanogo, a expliqué que Afro-preneur ou l'entrepreneur africain est une activité qui vise à promouvoir l'entreprenariat et la transformation locale à travers l'industrialisation et l'innovation locale. Il a signifié que le projet a pour objectif de sensibiliser le grand public sur l'importance du « made in Burkina ».

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Et de mettre en lumière les entrepreneurs locaux qui peinent à se faire connaitre et valoriser leurs produits du grand public. Dans l'atteinte de la souveraineté économique, le coordonnateur du projet a souligné qu'il faut prôner la consommation locale et l'entreprenariat local au détriment de tout ce qui est importé. « Si, nous consommons ce qui est local, nous créons de milliers d'entrepreneurs et des richesses qui ne font que développer notre pays », a-t-il mentionné.

L'un des panelistes, Pierre Badolo, représentant du styliste Sébastien Bazémo, a soutenu que la question de l'entreprenariat local est nécessaire pour faire avancer l'économie nationale et faire connaitre les produits locaux dans le monde entier. Il a confié avoir outillé les participants sur les différentes bases de l'entreprenariat local au Burkina.

« Tout le monde veut entreprendre sans chercher à comprendre les rouages de l'entreprenariat local et quand ils commencent, très tôt, ils sont rattrapés par quelques échecs qui les poussent à se décourager et abandonner », a-t-il souligné. Pour cela, il a appelé la jeunesse à se lancer dans l'entreprenariat local en ayant une base pour faire bouger l'économie nationale.

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