Gabon: Le LRA dresse un bilan critique et appelle à l'apaisement

Le président du Large Rassemblement Arc-en-Ciel (LRA), Stéphane Germain Iloko Boussengui, a animé ce samedi une conférence de presse bilan, à la veille du premier anniversaire du quinquennat. Prônant une ligne de « vérité » et de « responsabilité », le leader centriste a dressé un constat sans concession de l'action publique tout en appelant à l'apaisement du climat politique.

Face aux médias, Stéphane Germain Iloko a qualifié la posture du LRA de « ni complaisante, ni systématiquement critique ». S'il a reconnu certains accomplissements dans les secteurs de l'énergie et de l'économie (piliers 1 et 6), il a surtout pointé des « signaux préoccupants ». Le président du parti a notamment déploré un « déséquilibre institutionnel » consécutif aux dernières échéances électorales et une concentration excessive des pouvoirs.

Sur le front social, le LRA a fustigé des méthodes de déguerpissement « brutales » dans plusieurs quartiers de Libreville et réitéré ses réserves sur la gestion de la CNAMGS, qu'il poursuit en justice pour mise en danger des populations. Le parti a également rappelé son rôle de médiateur dans la crise sociale à Mimongo et son plaidoyer constant pour une trêve sociale dans les secteurs de l'éducation et de la santé.

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Abordant l'actualité judiciaire sensible impliquant plusieurs figures politiques, dont Alain Claude Bilie-By-Nze et Guy Nzouba Ndama, Germain Iloko a mis en garde contre toute « instrumentalisation politique ». Il a appelé au respect de la présomption d'innocence, refusant que le combat d'idées ne se transforme en « guerre contre les individus ».

Pour l'année à venir, le LRA entend s'imposer comme une force de rassemblement. Le parti a annoncé la création d'un comité d'experts sur la crise hospitalière et prévoit d'intensifier ses actions de proximité pour répondre aux attentes urgentes des populations en matière de vie chère et de chômage.