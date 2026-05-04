Afrique: Soft power et Africa Corps - La nouvelle stratégie russe sur le continent dans un contexte multipolaire

analyse

Après une longue période de latence consécutive à l'effondrement du bloc soviétique, la Fédération de Russie orchestre désormais un redéploiement stratégique d'envergure sur le continent africain.

Ce mouvement, loin d'être fortuit, a été largement accéléré par l'isolement croissant de Moscou sur la scène internationale et sa rupture consommée avec les puissances occidentales depuis le déclenchement du conflit ukrainien.

Mes recherches doctorales menées ces dernières années révèlent que Moscou ne s'appuie plus uniquement sur ses leviers militaires traditionnels, mais déploie une stratégie hybride. La Russie opère un retour stratégique majeur en Afrique pour briser son isolement international. Elle déploie une stratégie hybride associant un hard power institutionnalisé (Africa Corps) à un soft power structuré (médias, éducation) afin de s'imposer comme un partenaire indispensable face à l'Occident dans un monde multipolaire.

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Le regain d'intérêt de la Russie pour l'Afrique, déjà entamé ces dernières années, s'inscrit dans une volonté de briser son isolement diplomatique depuis le conflit en Ukraine du 24 février 2022 en mobilisant une rhétorique anticoloniale pour bâtir un bloc géopolitique alternatif. L'Afrique apparaît ainsi comme un espace stratégique à plusieurs titres.

En premier lieu, le continent africain représente pour Moscou un levier diplomatique crucial au sein des instances multilatérales, servant de réservoir de voix pour contrer son isolement, notamment lors des votes à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU).

Bien que cette percée repose initialement sur des instruments de hard power matérialisés par une coopération militaire dense et le déploiement de l'Africa Corps, cette approche sécuritaire se heurte aujourd'hui à des impasses majeures : l'instabilité du modèle de « prestataire de sécurité », l'absence de volet économique solide et la fragilité de l'ancrage institutionnel.

La Russie déploie une stratégie de soft power multidimensionnelle, inspirée par la théorie du politologue américain Joseph Nye (il a défini ce concept comme la capacité d'attraction et de persuasion d'un État sans recours à la force). La Russie déploie une offensive d'influence en Afrique, caractérisée par une forte hausse des effectifs étudiants (35 000 en 2025) et une massification des bourses d'État. Parallèlement, le Kremlin étend son réseau culturel via l'ouverture de "Maisons russes", transformant les étudiants en relais d'influence dans leurs pays d'origine.

Cette offensive de charme s'appuie également sur un appareil médiatique et culturel performant. Des médias internationaux tels que la chaîne de télévision RT et le l'agence de presse Sputnik occupent désormais une place centrale dans la diffusion d'une narration alternative de l'actualité mondiale. En remettant systématiquement en cause les discours occidentaux, ces plateformes influencent des débats publics. Elles parviennent à toucher un public jeune et connecté via les réseaux sociaux, très réceptif à cette rhétorique de rupture.

La Russie consolide son influence en Afrique grâce à une communication officielle soignée et des valeurs de respect mutuel. Cette diplomatie de rupture transforme ses interventions sécuritaires initiales en un partenariat multidimensionnel capable de concurrencer les puissances historiques.

Le recrutement d'au moins 1 417 Africains pour le front ukrainien, dénoncé comme un trafic d'êtres humains, entache durablement l'image de la Russie en Afrique. Cette instrumentalisation de la jeunesse précaire révèle une faille majeure de son soft power. Elle met en évidence un décalage brutal entre sa rhétorique souverainiste et la réalité d'une exploitation militaire dénoncée par des pays comme le Kenya

Des espaces d'influence différenciés

Le soft power de la Russie en Afrique est ciblé et inégalement réparti, concentré dans des pays où se combinent instabilité politique, besoins sécuritaires et ouverture à de nouveaux partenaires. Ce déploiement du soft power russe se concentre ainsi sur des zones stratégiques comme le Sahel, qui est un laboratoire d'influence. Des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger constituent des terrains privilégiés en raison :

· de leur rupture avec les partenaires occidentaux,

· de leurs besoins sécuritaires,

· de la mobilisation des opinions publiques en faveur de la Russie.

La stratégie russe au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES, composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger) fusionne aide sécuritaire et offensive idéologique autour du concept de « seconde décolonisation ». Au Burkina Faso, cet ancrage s'est concrétisé par des actes symboliques forts, tels que la réouverture de l'ambassade russe après 31 ans de fermeture et le don de 25 000 tonnes de blé, renforçant l'image d'un partenaire solidaire et respectueux de la souveraineté.

Ce modèle démontre que le soft power de Moscou est intrinsèquement hybride : il tire sa crédibilité de l'efficacité perçue du hard power (Africa Corps) pour transformer le Sahel en un laboratoire d'influence mondiale, prouvant qu'une alternative opérationnelle à l'Occident est possible

Adhésion, pragmatisme et méfiance

La perception de la Russie en Afrique est loin d'être homogène. Dans ce contexte, particulièrement au Sahel, la Russie est perçue comme une puissance anti-hégémonique capable de rompre avec les vieux schémas coloniaux. Elle y est accueillie comme un partenaire respectueux de la souveraineté nationale, proposant une approche de non-ingérence qui séduit les opinions publiques.

L'efficacité sécuritaire de la Russie au Sahel reste très contestée malgré sa réactivité apparente. Si Moscou propose des solutions militaires directes, le bilan sur le terrain est sombre : le 25 avril 2026, le Mali a ainsi subi des attaques djihadistes d'une ampleur et d'une coordination inédite contre la junte et l'Africa Corps, entraînant la mort du ministre de la Défense.

Le Sahel demeure l'épicentre du terrorisme mondial, concentrant plus de 51 % des décès liés à l'extrémisme 2024. Face à ce constat, les États africains adoptent une multipolarité pragmatique en diversifiant leurs alliés pour éviter toute dépendance exclusive.

La Russie est ainsi utilisée comme un levier tactique complémentaire à d'autres puissances. La Chine, elle assure le volet économique via des investissements massifs dans les infrastructures, là où la Russie se limite au hard power.

Malgré son attractivité, l'opacité du modèle russe inquiète. La question centrale reste la capacité du Kremlin à s'inscrire dans un partenariat de développement pérenne plutôt que de se limiter à une offre de sécurité conjoncturelle.

Potentialités et contraintes

La stratégie de la Russie en Afrique repose sur une hybridation entre sécurité et soft power visant à rompre son isolement diplomatique tout en soutenant des régimes alliés. En mobilisant une rhétorique souverainiste et anti-occidentale via les réseaux sociaux et des médias comme RT ou Sputnik, Moscou parvient à capter une partie de l'opinion publique. Cette offensive de charme, bien qu'efficace à court terme pour provoquer une rupture avec l'Occident, demeure une arme tactique plus qu'un modèle de coopération profond.

La stratégie russe en Afrique reste précaire en raison de sa dépendance aux régimes militaires et aux contextes d'instabilité. Face à la domination économique de la Chine et au poids historique de l'Europe, Moscou s'impose comme un simple « acteur de crise ». Son soft power, bien qu'efficace pour orchestrer une rupture avec l'Occident, manque de projets de développement concrets.

Cette présence demeure donc une influence de circonstance, vulnérable à tout changement de leadership local et dépourvue d'un enracinement institutionnel capable de rivaliser avec les autres grandes puissances sur le long terme.

Si le binôme hard/soft power permet à Moscou de s'imposer comme une alternative réactive aux modèles occidentaux, son ancrage reste fragile. Face à la prédominance économique chinoise, la pérennité de la présence russe dépendra de sa capacité à muer d'un simple prestataire sécuritaire en un acteur du développement structure.