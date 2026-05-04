Afrique: SNC 2026 - La Littérature culturelle africaine au centre d'un panel

Un panel a été consacré le vendredi 1ᵉʳ mai 2026 à la Littérature culturelle africaine, dans le cadre de la Semaine nationale de la Culture (SNC). Les panelistes, Pr Salaka Sanou et Dr Souleymane Ganou, se sont étalés sur le thème « Etudes culturelles africaines au Burkina Faso ».

La commission « thème et littérature » de la Semaine nationale de la Culture a consacré un panel aux Etudes culturelles africaines (ECA) le vendredi 1er mai 2026. Pr Salaka Sanou, et Dr Souleymane Ganou, ont animé chacun une communication en lien avec le thème « Etudes culturelles africaines au Burkina Faso ». Le Pr Salaka Sanou s'est attardé sur l'évolution et l'état des lieux des études culturelles africaines au Burkina Faso. Le développement des ECA dans les universités publiques et centres de recherche burkinabè, a-t-il indiqué, est une perspective encourageante.

À en croire, dans la nouvelle carte universitaire, les ECA sont reconnues comme une priorité pour l'enseignement supérieur. Ce qui laisse entrevoir, aux dires du Pr Sanou, que le Burkina Faso se positionne comme un pays culturel. Pour lui, il est indispensable que la recherche fasse de la culture un objet d'investigation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La culture est un facteur incontournable dans l'élaboration des politiques publiques de développement », a affirmé le panéliste. Il a aussi fait remarquer que non seulement, un intérêt particulier est accordé à la vision panafricaine pour les recherches sur la culture en Afrique, mais aussi l'université burkinabè se présente aujourd'hui comme la plaque tournante des ECA dans l'espace CAMES.

Quant au Dr Souleymane Ganou, il a exposé sur « la SNC comme lieu d'investigation et Études culturelles africaines : reflets des mutations socioculturelles et politiques du Burkina Faso contemporain ». À l' écouter, il s'est agi de montrer comment la SNC peut servir d'objet de recherche pour les ECA. Les ECA peuvent, a-t-il ajouté, s'intéresser à la SNC sur plusieurs volets, en analysant comment la SNC peut être le lieu d'expression de l'identité nationale, en s'intéressant à l'impact économique de l'évènement et aux enjeux territoriaux.