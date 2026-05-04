Afrique: L'Angola décroche deux médailles d'or aux 4e Jeux africains de patinage

3 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MC/BS

Luanda — L'Angola a remporté deux médailles d'or lors des 4e Jeux africains de patinage, entamés samedi dans plusieurs sites de la ville du Caire (Égypte), marquant ainsi ses débuts dans les différentes disciplines de cette modalité.

Les médailles d'or ont été conquises en Slalom Battle grâce à Antónia da Silva et Eliandro Xavier, respectivement dans les catégories juniors féminine et masculine. Dans la même discipline et catégorie, Julieta Leal a décroché la médaille d'argent.

Lors de la première journée de la compétition (samedi), la sélection nationale a également remporté trois médailles de bronze par l'entremise de Glória Nkano, dans les épreuves de 200, 500 et 5 000 mètres.

Ce dimanche, l'Angola retourne en piste en Inline Speed avec les seniors Hermenegildo Joaquim (100 mètres masculin), Juliana Nkano (10 000 mètres féminin) et Adelino Lucas, également engagé sur 10 000 mètres masculin.

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En Inline Freestyle, les juniors masculins et féminins prennent part aux épreuves de Slalom Classic, notamment Eliandro Xavier, Antónia da Silva et Julieta Leal.

Pour cette compétition, la sélection nationale aligne, chez les dames, Antónia Silva (Slalom Classic), Glória Nkano (100 m sprint) et Nsimba Loseka (15 000 m élimination).

Chez les hommes, l'équipe comprend Adelino Lucas (15 000 m élimination), Eliandro Xavier (Slalom Classic / Speed), Hermenegildo Joaquim (100 m sprint) et Salvador Miguel, engagé dans la discipline de Free Jump.

La délégation est conduite par José Cipriano Adão et comprend les entraîneurs Osvaldo Miguel (Inline Freestyle) et Lamec Bola (Inline Speed).

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