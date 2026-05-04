Algérie: Toutes les conditions réunies pour garantir l'intégrité du processus électoral

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a assuré que toutes les conditions sont réunies pour garantir l'intégrité du processus électoral, soulignant que la création de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) s'inscrit dans la politique de l'Etat visant à éviter toute suspicion susceptible d'entacher l'intégrité de ce processus.

Lors de sa rencontre périodique avec des représentants des médias nationaux, diffusée samedi soir sur les chaînes de télévision et les radios nationales, le président de la République a déclaré que "la réponse à toute préoccupation concernant un éventuel chevauchement entre les prérogatives de l'administration et celles de l'ANIE ne peut être que d'ordre juridique", et ce dans le cadre de la politique de l'Etat visant à "éviter toute suspicion pouvant entacher l'intégrité du processus électoral".

Le président de la République a indiqué qu'il convient de tenir compte des aspects positifs réalisés dans le processus électoral en Algérie, mettant en avant que, depuis son élection à la magistrature suprême du pays, "le terme de fraude électorale n'a plus cours et ne figure plus dans le vocabulaire politique des Algériens".

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"L'Etat poursuit ses efforts pour encadrer le processus électoral, comme en témoignent la loi relative au régime électoral et la Constitution, quand bien même certaines lacunes existent", a-t-il soutenu.

Le président de la République a, par ailleurs, indiqué avoir soumis des propositions au président de l'ANIE portant sur "le recours, sur le plan matériel, aux institutions existantes telles que la commune ou la wilaya pour l'organisation des élections", relevant que cela "se limite à l'aspect matériel et non juridique, sans porter atteinte à l'essence même des élections".