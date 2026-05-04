Tunisie: CA - Maîtres de leur destin

Après l'échec face à l'ASS, l'équipe de Benzarti a intérêt à jouer avec plus de sérieux. Gagner pour rester leader.

Les deux points perdus naïvement face à l'ASSoliman peuvent coûter cher au décompte final. Le CA, fidèle à son habitude de craquer vers la fin et chaque fois qu'il joue pour le titre, a-t-il le mental dont on a parlé avant le match de Soliman, pour rebondir ? C'est que plus l'aspect choix et tactique, il est clair que ce club a le trac des titres et ne sait pas trancher quand il y a une situation favorable. Cela dure depuis des années. Les joueurs changent, l'entraîneur change, mais ce blocage inexplicable en fin de saison persiste.

Le penalty raté par un inefficace Chaouat résume tous les maux du CA : un penalty qui aurait pu offrir 4 points d'écart sur l'EST et prendre option sur le titre. Mais à l'inverse, les équipiers de Chamekh ( qui a craqué lui aussi sur la première occasion) ont cédé à la peur et concédé le nul. Le demi-cadeau, offert par le CSS le lendemain, leur permet de rester leaders, mais ce n'est pas un écart confortable si l'on considère le derby de l'avant-dernière journée.

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Pour le moment, il faudra réagir et l'emporter devant le ST dans un derby indécis. Le CA est sous une énorme pression et le ST est décontracté, n'ayant rien à perdre. Benzarti, de plus en plus critiqué pour ses choix, doit assumer sa responsabilité et trouver la meilleure formule. Par rapport au match de mercredi, l'entraîneur clubiste compte faire un ou deux changements. Et le plus important, il a musclé les entraînements et rappelé tous les joueurs à l'ordre. Le match contre le Stade est, pour Benzarti, le match de la saison et non le derby. Les trois points vont mettre de la pression sur l'EST qui joue le lendemain.

Plus de création

Le monopole de la balle, la fluidité des transmissions, la précision des passes en profondeur, c'est ce qui n'a pas marché face à l'ASSoliman. Un jeu direct répété sur Chaouat que tous les adversaires parviennent à neutraliser. Face à un ST qui va jouer pour son honneur, le CA doit créer davantage, varier ses manœuvres. Des joueurs comme Harzi, Mahmoud, si techniques, peuvent s'en charger et non Zemzmi (qui joue dans un registre qui n'est pas le sien) ou Ait Malek, très lent et méconnaissable cette saison.

Harzi, de retour, pourrait améliorer la phase offensive. Devant, Benzarti devrait revoir la composition du trio offensif. Du moins un du trio Bouguerra-Khadhraoui-Chaouat. Mesmari ou Kinzumbi pourrait suppléer Bouguerra. Quant à Chaouat, peu brillant ces derniers temps, il conserve la confiance de son entraîneur. Il reste quand même un attaquant de poids capable de marquer à la moindre occasion. Les équipiers de Shili joueront devant un public immense qui attend trois points et plus de tonus. Tout se jouera dans la tête. Rien n'est gagné d'avance.