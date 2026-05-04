Tunisie: La prestation époustouflante de Bryan Adams à Dougga

Le théâtre antique de Dougga a accueilli, samedi soir, la première des deux représentations de la star internationale Bryan Adams. La soirée s'est déroulée dans une atmosphère exceptionnelle, mêlant la majesté du site archéologique à l'enthousiasme d'un public survolté.

Le concert a débuté aux alentours de 20h45. L'artiste y a interprété ses plus grands succès, repris en chœur par une foule immense. Certains spectateurs, venus des quatre coins de la Tunisie, avaient d'ailleurs commencé à affluer plus de cinq heures avant le début du spectacle. L'événement a également pris une dimension internationale avec la présence remarquée de fans venus d'Europe, d'Amérique, du Canada et de divers pays arabes. La soirée a été marquée par la présence de la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, accompagnée de plusieurs diplomates étrangers, dont l'ambassadeur du Canada en Tunisie.

Lors de ses échanges avec le public, Bryan Adams a exprimé sa joie pour cette première visite en Tunisie. Il a salué la douceur du climat, plaisantant sur le fait qu'il faisait pourtant « aussi froid qu'au Canada ». Le rockeur a également fait l'éloge de la cuisine tunisienne, confiant son coup de cœur pour le couscous, qu'il a qualifié de « délicieux ».

Dans un élan de solidarité, l'artiste a exprimé sa sympathie envers les fans restés à l'extérieur du théâtre, appelant les organisateurs à intervenir pour trouver une solution leur permettant de suivre le spectacle. Ce concert s'inscrit dans le cadre de la tournée mondiale de Bryan Adams. Une seconde représentation est prévue dès demain dimanche, sur cette même scène historique de Dougga.

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