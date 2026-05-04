Afrique: 6e édition du Salon africain du bâtiment à Misrata - Le pays, partie prenante

La 6e édition du Salon africain du bâtiment et de l'équipement s'est ouverte hier à Misrata, à l'initiative des Chambres de commerce et d'industrie de Sfax et de Misrata.

Placée sous le thème «Là où se construisent les partenariats et se créent les opportunités», cette édition a été inaugurée par le Premier ministre du Gouvernement d'unité nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah.

Lors de la cérémonie d'ouverture de ce salon qui se poursuit jusqu'au 5 mai, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Sfax, Habib Hammami, a souligné que la reprise de cet événement, après une période d'interruption, traduit la qualité de la coordination entre les deux chambres et leur volonté commune de renforcer les relations économiques bilatérales. Il a également mis en avant la dimension stratégique du secteur du bâtiment dans les deux pays, considéré comme un levier essentiel de développement et un domaine propice au partenariat, à l'investissement et à l'échange d'expertise.

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Il a, par ailleurs, rappelé les relations privilégiées qu'entretient la Tunisie avec le continent africain, en tant que membre du Comesa et de la Zlecaf, appelant à mieux exploiter les opportunités offertes par ces zones de libre-échange dans le cadre du projet d'intégration économique avec la Libye et du développement d'investissements conjoints en Afrique.

De son côté, le président du conseil d'administration de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Misrata a insisté sur le rôle central du salon, plateforme majeure permettant aux entreprises internationales de découvrir les projets de reconstruction et d'équipement en Libye, tout en favorisant les échanges avec les autorités publiques en charge de ces programmes. Il a salué le partenariat avec la Chambre de Sfax, soulignant l'importance du secteur du bâtiment comme vecteur de complémentarité économique et de coopération entre les deux pays.

Dans le même cadre, le ministre libyen du Logement et de la Reconstruction, Issam Joumaa Al Tamouni, a annoncé l'intention de la Libye de lancer plusieurs projets de villes intelligentes en partenariat avec le secteur privé, réaffirmant la priorité accordée au secteur du bâtiment et de la reconstruction dans l'action gouvernementale.

Évoquant la stratégie industrielle du Gouvernement d'unité nationale, le ministre libyen de l'Industrie et des Mines, Mohamed Abdelkader, a indiqué une orientation claire vers la localisation de l'industrie, le transfert de technologie et la conclusion de partenariats internationaux durables. Il a estimé que la Libye ne constitue pas uniquement un vaste chantier de reconstruction, mais également un marché ouvert à l'investissement.

En marge de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre libyen a visité les stands du salon, notamment ceux des exposants tunisiens, dont celui de la Chambre de commerce et d'industrie de Sfax. Il y a rencontré le président de la chambre, Habib Hammami, le directeur général Hichem Loumi, ainsi que le président de la session côté tunisien, Hichem Jebniani, en présence de plusieurs cadres de l'institution.