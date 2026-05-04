Tunisie: Gabès - La médina fait peau neuve et séduit de nouveau les regards

Longtemps marquée par les stigmates du temps et des sinistres, la médina de Gabès entame aujourd'hui une véritable renaissance. À travers un ambitieux projet de réhabilitation, la ville retrouve peu à peu son âme et son éclat d'antan, se réinventant comme un pôle touristique et économique prometteur. Entre valorisation du patrimoine, dynamisation des activités commerciales et ouverture sur son environnement oasien unique, Gabès s'affirme de nouveau comme une destination incontournable du Sud tunisien

Le projet de réhabilitation de la médina de Gabès enregistre des avancées notables, notamment après la reconstruction des arcades entièrement détruites lors de l'incendie de 2022, un sinistre qui avait durement frappé de nombreux commerçants en les privant de leurs moyens de subsistance. La remise en activité de ces espaces marque aujourd'hui un véritable retour à la vie économique et sociale au coeur de la vieille ville. Les efforts déployés ont contribué à repenser l'esthétique et l'organisation urbaine de la zone.

Ce projet ne se limite pas à la simple restauration des arcades. Il s'inscrit dans une vision globale visant à restructurer la médina, depuis Sidi Boushhaq, en passant par la mosquée Sidi Idriss -- l'une des plus anciennes du pays -- jusqu'à la rue des forgerons et le marché des bijoutiers, sans oublier la place du marché du henné et la place Jara.

La nouvelle approche repose sur la création de cinq portes principales, dont certaines sont déjà en cours de réalisation, parallèlement à des travaux de pavage de plusieurs rues et souks. Ces aménagements visent à sublimer le cadre urbain et à améliorer les conditions d'accueil des visiteurs.

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Ce projet s'inscrit également dans une stratégie plus large de valorisation touristique, en reliant la médina à son environnement oasien à travers des circuits s'étendant de Jémila et Sidi El Harbi jusqu'à Chott Essalem. L'objectif est de mettre en valeur la singularité de Gabès, seule ville en Méditerranée entourée d'une oasis. Doté d'une enveloppe d'environ 17 millions de dinars, ce programme ambitionne de redonner à Gabès son lustre d'antan et de la repositionner comme une destination touristique de premier plan, tout en y stimulant le développement économique et culturel.