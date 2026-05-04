Tunisie: CSS - Pour un jeu plus offensif

Le manque d'audace face à l'EST a fait perdre au CSS l'opportunité de rester très proche du leader et de son dauphin.

Alors que les supporters du CSS s'attendaient à ce que l'entraîneur Mohamed Kouki joue toutes ses cartes et fasse une approche offensive dans le classico contre l'Espérance pour convoiter les trois points, cette dernière les a surpris par un système hyper-défensif et trouillard, dont le seul objectif était d'éviter la défaite. Mais même si ce point du nul a été finalement arraché, il n'a pas servi à grand-chose. L'écart en points est resté le même avec le Club Africain et l'Espérance.

Pour beaucoup, Mohamed Kouki a raté une belle occasion, voire une chance inouïe de jouer son va-tout pour chercher à s'approcher du haut du pavé. C'est vrai qu'opter pour un jeu ouvert face à des «Sang et Or», avides de victoire et assez redoutables avec leur potentiel offensif énorme et impressionnant, aurait pu être interprété comme un choix téméraire, mais jouer pour gagner était la seule option possible pour courir derrière ce succès qui aurait pu accentuer les chances du CSS de rester au coude à coude jusqu'à la fin avec le CA et l'EST pour le titre de champion. Si Mohamed Kouki a pu obtenir ce moindre bien qu'est le partage des points, c'est moins grâce au plan de jeu défensif qu'il a ficelé, mais plus par le ratage monstre des attaquants «sang et or», Florian Danho et Kouceila Boualia.

Trois matches pour corriger la copie

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Mohamed Kouki va devoir revoir ses choix lors des trois matches restants qui, même si mathématiquement le rêve d'une qualification pour la Ligue des champions ne s'est pas totalement évaporé, ne serviront logiquement qu'à augmenter son capital points à la troisième place.

Cela ne va pas être facile en l'absence d'Iyed Belwafi et Mohamed Amine Aydi, de bien utiliser les couloirs pour varier le travail de percussion en attaque. Contre l'OB qui viendra pour grappiller au moins un point qui pourrait l'aider dans sa bataille pour la survie, on s'attend donc à des changements dans le positionnement et dans les tâches. Hamza Mathlouthi devrait retrouver sa position comme défenseur central droit, Kévin Mondeko demeurera dans son poste d'axial et Hichem Baccar regagnera sa zone de confort comme gaucher dans une défense à trois.

Ali Mâaloul reprendra son couloir comme excentré gauche après avoir erré sans résultat comme électron libre au milieu. Sur le côté droit, pourquoi pas Mohamed Salah Mhadhebi pour faire souffler et donner un peu de répit à Rayan Derbali, trop sollicité entre rôle défensif et boulot offensif. A l'entrejeu, avec une défense à cinq, un seul pivot suffit et Hasamadou Ouédraogo peut à lui seul assurer la tâche d'essuie-glace.

Devant un tel rideau sécurisant, une grande liberté de manœuvre devrait être donnée à Travis Mutyaba et Mohamed Trabelsi pour la projection vers l'avant et pour un soutien constant au duo d'attaque Omar Ben Ali-Emmanuel Ogbole. Mohamed Kouki n'a pas à se plaindre d'un banc des remplaçants pas très riche en solutions de rechange et en jokers qui peuvent faire basculer un match dans son dernier quart d'heure. C'est au niveau de ses choix assez controversés et d'une très mauvaise animation offensive, qu'il doit arrêter de philosopher en vain et apporter des correctifs.