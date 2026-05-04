Tunisie: Cancer du col de l'utérus - Le vaccin efficace à 90%

Le virus du papillome humain (VPH) demeure la menace principale dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Selon le Dr Mahrez Yahyaoui, coordinateur du Programme national de vaccination, ce virus est responsable de 95 % des infections menant à cette pathologie.

Intervenant ce dimanche 3 mai 2026 sur les ondes de la Radio Nationale, l'expert a rappelé que personne n'est à l'abri d'une exposition, et ce, quel que soit l'âge.

Une percée scientifique majeure

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Lors de son passage à la radio, le Dr Yahyaoui a martelé que la science a désormais apporté les preuves irréfutables de l'efficacité de la vaccination. Avec un recul de 22 ans depuis son introduction à l'échelle mondiale, le vaccin assure aujourd'hui une protection contre le cancer du col de l'utérus atteignant les 90 %. Le spécialiste a également tenu à lever certains tabous en précisant que les modes de transmission du virus ne se limitent pas uniquement aux rapports sexuels.

Extension de la campagne vaccinale

Face à ces enjeux de santé publique, les autorités sanitaires ont décidé d'élargir la couverture vaccinale. La population cible, initialement concentrée sur les plus jeunes, englobe désormais les jeunes filles âgées de 12 à 18 ans. Cette stratégie s'appuie sur l'intégration, depuis l'année dernière, du vaccin contre le VPH dans le calendrier vaccinal scolaire sous forme de dose unique pour les élèves de 12 ans.

Le Dr Yahyaoui a précisé que les jeunes filles ayant dépassé cet âge ou ayant manqué leur rendez-vous vaccinal peuvent se présenter dans les centres de santé de base pour bénéficier d'une vaccination gratuite. Sur le plan médical, il a expliqué que l'administration du sérum dès 12 ans permet au système immunitaire de produire une réponse optimale en générant des anticorps robustes. Toutefois, pour les jeunes filles âgées de 17 ans et plus, le protocole sanitaire prévoit l'administration de deux doses afin de garantir une immunisation complète.

Enfin, l'avenir de la lutte contre le VPH pourrait passer par une nouvelle extension de cette campagne, puisque les autorités envisagent déjà d'inclure les femmes de plus de 18 ans dans le programme de vaccination.