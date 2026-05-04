Algérie: La visite du pape Léon XIV, un succès marquant une étape importante dans le renforcement des relations entre le pays et le Vatican

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a qualifié la visite effectuée par le pape Léon XIV en Algérie de "succès" marquant une étape importante dans le renforcement des relations entre l'Algérie et le Vatican.

Lors de son entrevue périodique avec les représentants de la presse nationale, diffusée samedi soir sur les chaînes de Télévision et de Radio nationales, le président de la République a précisé que ses entretiens avec le pape ont porté essentiellement sur les relations bilatérales et la nécessité d'en faire des "relations pérennes et enrichissantes pour les deux parties".

Le président de la République a saisi l'occasion pour réitérer ses remerciements au pape pour cette visite, marquée par des "moments mémorables", notamment "son bain de foule".

Le pape Léon XIV a "une parfaite connaissance de ce qui se passe en Algérie, ce que j'ai personnellement apprécié", a dit le président de la République.

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Il est aussi "au fait des efforts déployés par l'Algérie sur le plan culturel", a-t-il ajouté.

Répondant à une question sur les allégations selon lesquelles le pape était porteur de messages de dirigeants de pays européens, le président de la République a assuré que l'hôte de l'Algérie est au-dessus des considérations qui ne sont pas à la hauteur des bonnes relations bilatérales.

Respecter l'autre implique de respecter sa liberté, a insisté le président de la République, soulignant que le pape Léon XIV adhère à ce principe.