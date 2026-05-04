Ile Maurice: Kimberley Le Court-Pienaar de retour sur le vélo

Kimberley Le Court-Pienaar récupère vite. Elle est de retour sur le vélo un peu moins d'un mois après sa chute au Tour des Flandres, le 5 avril dernier. Pour mémoire, la cycliste mauricienne avait été prise dans une chute collective et s'était fracturé le poignet droit.

Opérée avec succès quelques jours plus tard à l'AZ Herentals en Belgique, elle a reçu le feu vert de ses médecins pour reprendre le vélo en extérieur. «Un peu plus de trois semaines après l'opération, je peux de nouveau rouler à l'extérieur. Je suis reconnaissante d'avoir reçu le feu vert de toutes les personnes en coulisses : les médecins de l'équipe, les kinés et mon entraîneur.

Leur soutien au cours des dernières semaines a été essentiel. Ça n'a pas été la période la plus facile, mais je n'ai cessé de me rappeler que... ce n'est «qu'une» fracture du poignet. J'ai vu bien pire chez les cyclistes autour de moi, et je souhaite à tous ceux qui traversent leurs propres difficultés un rétablissement rapide et sans encombre. Il est maintenant temps de se reconstruire. Concentration totale sur ce qui se profile à l'horizon», indique la cycliste.

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Kimberley Le Court-Pienaar n'a malheureusement pas pu défendre son titre sur Liège-Bastogne-Liège, monument qu'elle avait remporté haut la main en 2025. Mais tout indique qu'elle sera rapidement en mesure de viser de bonnes performances sur les épreuves importantes.