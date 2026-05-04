Congo-Brazzaville: Enseignement technique - Gustave Fulgence René Adicolle Goum promet de servir avec loyauté

L'ancien directeur général nommé ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Gustave Fulgence René Adicolle Goum, a promis, le 28 avril à Brazzaville, de servir avec loyauté, rigueur et disponibilité en vue d'aboutir au résultat, à l'occasion de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé.

Le travail accompli pendant plusieurs années de service auprès de son prédécesseur a permis à Gustave Fulgence René Adicolle Goum d'avoir une bonne connaissance des dossiers du ministère. « L'action publique est une oeuvre de continuité et se construit dans le temps au service exclusif de la nation », a-t-il déclaré.

La mission assignée au nouveau ministre est de faire de ce département un levier puissant de l'insertion socio-professionnelle, de la compétitivité et de l'équité sociale en milieu jeune. Cette mission s'accomplira avec méthode sur tous les fronts, a-t-il assuré. Il s'agit notamment de l'élargissement de la carte scolaire, l'amélioration de la qualité de l'enseignement, la modernisation du curriculum amenant au-delà des standards internationaux, le renforcement des infrastructures de formation avec la réhabilitation et l'équipement des établissements, la formation continue des formateurs et inspecteurs, le developpement de partenariats solides avec le privé et la collectivité locale.

Rappelant les actions menées par son prédécesseur, Gustave Fulgence René Adicolle Goum a souligné la place primordiale du sous-secteur de l'enseignement technique et professionnel dans la transformation de l'économie sociale du pays. Il a indiqué que sa porte sera ouverte à tout dialogue avant de prendre l'engagement de travailler dans la continuité des actions utiles dont l'innovation avec les acteurs de ce sous-secteur.

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De son côté, le ministre sortant, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, appelé à d'autres fonctions, a promis le nouveau ministre de sa disponibilité de l'accompagner dans l'exercice de sa fonction. Par ailleurs, il a émis le souhait à son successeur d'avoir un oeil sur les écoles de formation, notamment l'Ecole congolaise d'optique, l'Ecole professionnelle des ambulanciers du Congo.

De même, il a souhaité voir son successeur mettre en oeuvre l'examen national du Brevet de technicien supérieur dont le décret a été adopté par le gouvernement ainsi que la mettre en oeuvre des travaux de l'école paramédicale d'Owando, du centre de formation et d'apprentissage des métiers du bois, d'Enyélé, lycée technique de Pokola, Madingou Kayes.

Qui est le nouveau ministre de l'Enseignement technique ?

Gustave Fulgence René Adicolle Goum est né le 19 septembre 1970, à Brazzaville. Il est marié, père de six enfants et a fait ses études scolaires et universitaires dans le département de la Sangha et à Brazzaville. De son grade d'ingénieur 1ère classe, 10e échelon, il est passé d'une fonction à une autre après l'obtention de ses diplômes.

Du 17 septembre 2023 au 30 juin 2024 : Certificat de fin de formation de planificateur et de gestionnaire de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, obtenu à l'Institut international de la planification de l'éducation de l'Unesco, pôle de Dakar.

2014 : master, option production végétale. Ecole nationale d'agronomie et de foresterie, ex Institut de développement rural, Université Marien-Ngouabi.

1995 : diplôme d'tngénieur des travaux de développement rural, option production végétale. Institut de développement rural, Université Marien-Ngouabi.

1991 : baccalauréat série R1 (Production végétale), lycée agricole Amilcar-Cabral, km 17, Brazzaville.

1986 : brevet d'études moyennes générales au collège d'enseignement général Kwamé-Nkrumah de Ouesso, dans la Sangha.

1981 : Certificat d'études primaires élémentaires à Mokéko, dans le département de la Sangha.

Le nouveau ministre a occupé plusieurs fonctions dont celles de directeur du collège d'enseignement technique agricole d'Elogo dans la Sangha, de directeur général de l'administration et ressources humaines au ministère ainsi que de directeur de cabinet par intérim.

Il prend part a une vie politique et associative active.

Passionné du sport, Gustave Fulgence René Adicolle Goum participe à plusieurs stages et séminaires de formation. Il a effectué également des missions d'études en 2013, 2014 et 2023.