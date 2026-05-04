Congo-Brazzaville: Église évangélique du Congo - La 'jeunesse dynamique' au chevet des personnes sans-abri à Paris

La diaspora de l'Église évangélique du Congo en France à l'oeuvre sur le plan social, à Paris.

La fête du travail s'est muée à Paris, pour la diaspora chrétienne, particulièrement celle des jeunes chrétiens de la communauté évangélique congolaise Paris-Île de France (CECP- IDF), dite communauté de Cortambert, en journée de solidarité en organisant une maraude auprès des personnes sans-abri, en souffrance dans la rue, invisibles et ignorées de la société.

Pour ces jeunes chrétiens, tenant compte de la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, les versets 35 à 40, il a été question de poser des actes d'amour, en ayant un contact direct avec les personnes sans-abri. Cela a constitué pour eux à la fois une sorte d'évangélisation et une traduction par la preuve, de l'amour envers son prochain.

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La maraude a consisté en une opération de distribution de repas, de vêtements et sous-vêtements, de produits d'hygiène, de draps, à des personnes sans-abri aux parcours divers et chaotiques qui vivent dans la rue. Parmi elles, des migrants d'origine africaine, des étrangers venus d'Europe de l'Est, y compris des Français de souche qui, à la suite d'un accident de la vie, sont devenus sans domicile fixe. Plus de 600 colis-repas, contenant soit une barquette de riz avec du poulet braisé, soit des pâtes au thon ou à la bolognaise, un dessert et une boisson, ont été distribués.

L'action sociale de l'Église évangélique du Congo en France s'est déroulée aux abords de la place de Stalingrad, de la porte d'Aubervilliers, du métro Jaurès, des gares du Nord et de l'Est. Cinq groupes composés de dix à douze personnes, reconnaissables avec leurs gilets fluorescents, ont ainsi sillonné les rues et les abords des places parisiennes citées précédemment pour la distribution.

De l'avis des organisateurs, l'opération s'est bien déroulée au vu du bel accueil et de l'acceptation des présents par les bénéficiaires, heureux d'avoir reçu cette assistance de la part des chrétiens congolais de France venus partager un geste d'amour et de solidarité, belle preuve de la présence positive de l'Église évangélique du Congo sur le terrain social français, en appui de l'association Ton sourire ma joie.