Le Président de la République, Chef de l'État et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé ce jour à l'inauguration de l'annexe du Tribunal de Première Instance de Libreville.

Cette réalisation majeure s'inscrit dans la dynamique de modernisation de l'appareil judiciaire national et de renforcement de l'Etat de droit. Avec cette infrastructure,c'est l'Etat qui réaffirme son engagement à garantir une justice accessible, équitable et efficace, au service des citoyens.

Ce complexe répond aux exigences du service public et offre un cadre de travail fonctionnel et adapté aux magistrats, avocats, greffiers et à l'ensemble des acteurs judiciaires.

Le bâtiment principal comprend notamment quatre salles d'audience, deux salles multimédias et deux cafétérias. Il est complété par deux blocs annexes symétriques totalisant 154 bureaux, destinés à améliorer l'organisation et la fluidité du traitement des dossiers.

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Au-delà de son rôle opérationnel, cette infrastructure incarne une vision durable, celle d'une justice modernisée, crédible et pleinement tournée vers la protection des droits des justiciables.

En marge de cette cérémonie, le Chef de l'État, Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, a procédé à la remise d'un important lot d'équipements au profit des Forces de Police Nationale.

Cette dotation comprend 10 000 uniformes et équipements divers, 840 barrières de sécurité ainsi que 148 vélos, destinés à renforcer les capacités d'intervention et les conditions de travail des agents. Ces actions traduisent la volonté constante des plus hautes autorités de consolider des institutions fortes, modernes et performantes, au service de la sécurité, de la justice et du bien-être des populations.