Ile Maurice: Après la rupture, le défi des deux camps !

La nomination (imminente, semble-t-il) de Navarre-Marie au poste de Deputy Prime Minister en remplacement de Bérenger, qui a lui-même présenté officiellement son nouveau mouvement Front Militan Progresis, annonce une recomposition concrète de l'échiquier politique.

Ainsi donc, alors qu'il disait ne pas être pressé de nommer un DPM, alors que plusieurs lobbys ou autres bruits de couloir laissaient entendre que le futur no 2 du gouvernement viendrait des rangs travaillistes, le Premier ministre tranche en faveur d'un MMM qui, amputé de son leader historique, veut prouver sa place au gouvernement ! Plus d'un mois après le départ de Bérenger, Ramgoolam fait comprendre que l'engagement pris ne concernait pas tant le leader des Mauves que le parti lui-même.

Lequel, avec la prochaine nomination de Navarre-Marie, pourra se targuer d'être un partenaire majeur du gouvernement ! Un message envoyé aux militants, déchirés entre deux camps, mais aussi un signal démontrant que le profil sociologique demeure le premier critère dans la recherche d'un équilibre ethnique sur le front bench !

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Si la future nomination de Navarre-Marie rassure le groupe parlementaire du MMM, qui tente de se relever après avoir été submergé par une vague de critiques, cette accession place aussi la question du leadership chez les Mauves au centre des interrogations ! Alors que l'ensemble de l'état-major du MMM a grandi à l'ombre de Bérenger, alors que la majorité des formations politiques locales gravitent autour d'un leader quasi indétrônable - ce qui n'est pas forcément sain -, la question est de savoir qui aura l'étoffe pour prendre le leadership d'un parti historiquement associé à celui qui vient de le quitter.

Le MMM continuera-t-il à fonctionner de manière collégiale en envoyant son consensuel président Uteem comme porte-parole pour mieux limiter les dérapages de ceux qui ne maîtrisent pas l'art de la communication ? Les virulentes sorties de Bhagwan et Gunness après la démission de Bérenger du poste de DPM ont blessé la famille militante, fracturée aujourd'hui jusque dans les municipalités.

La révocation brutale de plusieurs conseillers par le MMM, les pressions exercées des deux côtés, le choix difficile auxquels font face ceux dont l'allocation de conseiller constitue la seule source de revenue, alors que le transfugisme n'est pas autorisé selon la loi, ont permis aux élus locaux qui en sont à leur premier mandat de faire l'expérience des amitiés conjoncturelles propres au cruel monde de la politique ! Sur ce chapitre, il faut reconnaître que Bérenger et ses anciens camarades continuent à donner le mauvais exemple, multipliant les piques qu'ils auraient pu s'épargner.

C'est ainsi que l'ancien chef mauve réalise que les «palabres» de Bhagwan et Gunness, ont fait du tort à d'anciens du MMM. Ceux-là viennent désormais prêter main-forte au nouveau mouvement de Bérenger, dont la présentation - visiblement faite dans l'urgence afin de pouvoir siéger au Parlement sous une autre bannière - et qui a connu quelques ajustements depuis, a été accueillie avec un enthousiasme plutôt mesuré.

Un nom (Front Militat Progresis) qui ne se laisse pas prononcer facilement, un logo ressemblant à celui d'un autre parti qui cèdera la place à une autre proposition bientôt, et un discours certes fidèle aux principes d'un MMM d'antan, mais qui paraît figé dans le temps ! Est-ce que ce mouvement sera capable de faire rêver une société qui ne croit plus aux grandes promesses idéalistes des politiques, mais exige des changements palpables dans leur vie de tous les jours ?

Certes, il faut reconnaître le courage de Bérenger, qui, à 81 ans, trouve encore la force de recommencer un mouvement politique dans un contexte économique et social difficile, bien loin des années 70, entouré d'anciens nostalgiques et de nouveaux venus «prop, valab» à qui le parti ouvre déjà ses bras.

Mais cet appel suffira-t-il à rassembler des citoyens déçus du gouvernement ainsi que des militants désabusés du MMM ? En attendant, c'est la nomination de Navarre-Marie qui annonce une évolution concrète sur l'échiquier politique ! Est-ce que ce changement marque le début d'un nouveau chapitre chez le MMM et le départ du mouvement de Bérenger ? La rupture étant désormais consommée entre les anciens camarades, c'est l'heure du défi d'exister séparément dans un camp comme dans l'autre !