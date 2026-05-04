Ile Maurice: Narendranath Gopee - «Nous irons aux consultations pré-budgétaires seulement si c'est le PM qui préside»

Les syndicats, conviés le 30 avril pour les consultations pré-budgétaires, avait décidé de boycotter l'exercice, estimant que cette réunion à laquelle devrait assister le ministre des Finances et non son «junior minister"». Une nouvelle invitation leur a été faite, pour ce mercredi, le 6 mai. Narendranath Gopee, président de la National Trade Union Confederation (NTUC) a déclaré : «Nous irons, à condition que ce soit le Premier ministre qui préside. Nous aborderons l'aspect social, notamment ceux qui souffrent au bas de l'échelle, ainsi que la classe moyenne. Nous attendons que le Budget apporte soutien et assistance financière à ces catégories de la population.»

Cette déclaration a été faite le 1er mai. La National Trade Union Confederation (NTUC) procédait à un dépôt de gerbes St-Jean, avant de poursuivre avec une session de travail à Coromandel. Plusieurs problèmes y ont été abordés, dont la question du Budget et du désintérêt apparent de la jeunesse pour le syndicalisme. Les participants ont également discuté des ateliers à organiser dans l'intérêt des travailleurs, ainsi que des problèmes que connaît le pays.

Une transition cohérente après l'hommage de la NTUC à Auguste Follet avec le dépôt de gerbes sur la tombe du syndicaliste au cimetière St-Jean. «Nous avons fait notre devoir en tant que syndicalistes, à travers un dépôt de gerbes sur une seule tombe, celle de monsieur Auguste Follet», a déclaré Narendranath Gopee. «Il a été un syndicaliste de longue date et a porté beaucoup de combats, surtout dans le secteur sucrier. Il a également été membre de la NTUC. En reconnaissance pour sa contribution au monde syndical et à la défense des travailleurs, la NTUC a décidé d'honorer sa mémoire.»

Auguste Follet était l'ancien président du syndicat des artisans de l'industrie sucrière, qu'il a cocréé en 1972. Il a présidé ce syndicat jusqu'à sa retraite, en 1999.

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