Ile Maurice: Paul Bérenger propose un nouveau nom - «Fron Militan Progresis»

Le paysage politique mauricien continue de se redessiner. À l'issue d'une réunion stratégique tenue hier à la rue Ambrose, à Rose-Hill, réunissant des représentants des 20 circonscriptions, une nouvelle appellation a émergé : «Fron Militan Progresis», proposée par Paul Bérenger pour désigner le futur mouvement en gestation.

Cette rencontre marque une étape clé dans un processus de structuration progressive, qui se veut à la fois organisé, ouvert et évolutif. Dans cette dynamique, un congrès fondateur est déjà programmé pour samedi prochain à 14 h 30, dans la salle des fêtes de la municipalité de Vacoas. Ce rendez-vous est présenté comme un moment charnière dans la mise en place formelle du mouvement.

Selon les explications fournies, les initiateurs du projet se donnent un délai de trois mois pour mettre en place une véritable assemblée de délégués. Ces derniers seront désignés par les 20 circonscriptions et constitueront la future instance décisionnelle. «Nous allons nous donner trois mois pour que nous puissions avoir une vraie assemblée de délégués. Ensuite, il y aura des débats et des décisions seront prises dans cette assemblée», a précisé Paul Bérenger.

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Il ajoute toutefois que ce calendrier reste flexible : «Nous nous donnons trois mois pour sa création, mais il se peut qu'il soit prêt avant aussi». La rencontre de samedi sera présidée par Daniella Bastien et s'inscrira dans une logique d'ouverture et de participation élargie.

Un congrès fondateur sous le signe de l'ouverture

Le congrès fondateur ne sera pas un espace de décisions définitives, mais plutôt une étape de lancement. Un document intitulé «principes fondateurs» y sera présenté. Celui-ci s'appuie sur une continuité historique, selon Paul Bérenger, qui rappelle une lettre signée en 1969 autour de dix principes de la lutte militante. «Depuis 1969, nous menons une lutte militante sur ces dix points. Nous allons les intégrer dans les principes fondateurs et les distribuer à la presse et aux participants samedi», a-t-il expliqué.

Le format du congrès sera volontairement ouvert. Aucune place ne sera réservée et la participation se fera librement dans la salle. Seules trois interventions sont prévues : celles des trois députés élus. Les neuf personnes actuellement à la tête du mouvement seront, quant à elles, présentes sur l'estrade.

Sur le plan de l'identité visuelle, le mouvement n'a pas encore arrêté son logo définitif. Plusieurs propositions sont à l'étude, dont une représentant deux avant-bras levés en signe de solidarité. Paul Bérenger insiste sur la prudence nécessaire dans ce choix : «Nous ne voulons pas d'ambiguïté ou de confusion. Ce ne sont pas des poignées de main».

Cette précision intervient notamment dans un contexte de débat public, après des remarques de Linion Moris, dont le symbole repose justement sur une poignée de main. Le nouveau mouvement entend ainsi se différencier clairement. Le leader politique souligne également un aspect technique important : «Le logo sur le bulletin de vote ne doit pas contenir de mots, uniquement des dessins». Une rencontre est prévue avec le commissaire électoral afin d'aborder ces aspects organisationnels et réglementaires.

Le futur mouvement affiche également une volonté d'ouverture politique. Paul Bérenger a indiqué que des anciens militants du MMM, y compris ceux ayant connu des désaccords internes, peuvent rejoindre la démarche. «Les anciens MMM qui ont eu des problèmes avec Rajesh Bhagwan ou Ajay Gunness peuvent venir se joindre à nous. C'est open», a-t-il affirmé. Il précise toutefois que les rôles et responsabilités seront définis une fois la structure officielle en place.

Joanna Bérenger : Une dynamique de terrain déjà enclenchée

De son côté, Joanna Bérenger a indiqué que le travail de terrain a déjà commencé. Les listes des personnes inscrites ont été reçues et les premiers contacts ont été établis via les représentants des 20 circonscriptions. «Nous avons commencé à appeler ces personnes pour les inviter à rejoindre le mouvement», a-t-elle précisé. Elle souligne également la diversité des profils : «Il y a surtout des militants et militantes. Peu de figures connues, mais beaucoup de nouveaux visages et aussi d'anciens militants du MMM. C'est un mélange».

La réunion a également permis d'aborder plusieurs sujets d'actualité, notamment la réforme du système de pension et le Budget. Paul Bérenger a critiqué un manque de consultation et plaidé pour une approche plus structurée des réformes. Il a rappelé l'introduction de l'Income Support Scheme, destiné aux personnes âgées de 60 à 65 ans à faibles revenus, qu'il qualifie de mesure provisoire. Il estime que la réforme des pensions aurait dû occuper une place centrale dans les débats budgétaires.

«Les syndicats partagent ma vision. On ne peut pas avoir un ministre des Finances à temps partiel», a-t-il affirmé, appelant à une gouvernance plus engagée. Interrogé sur des déclarations attribuées à Reza Uteem, Paul Bérenger a réagi sèchement, tandis que Joanna Bérenger a dénoncé un manque de cohérence dans certaines critiques internes, estimant que le respect des instances devait primer.

Sur d'autres dossiers, notamment Tamarin, Mare-Chicose et certaines questions environnementales, les intervenants ont évoqué des manquements de coordination et un déficit de suivi administratif. Enfin, Paul Bérenger a également exprimé des préoccupations sur la représentation internationale de Maurice dans certains forums climatiques, estimant que le pays doit davantage assumer son rôle sur la scène environnementale mondiale.