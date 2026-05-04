Sénégal: Travail décent dans les secteurs des mines et énergie - Birame Souleye Diop rassure les travailleurs

À l'occasion de la célébration de la fête du Travail, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a présenté devant les agents de son département une série d'engagements concrets à savoir la mise en oeuvre imminente du décret sur le Fonds géologique et minier, la construction de nouvelles directions régionales, le déploiement de la connexion Starlink, l'amélioration de la protection sociale et la promotion interne sans plafond de verre.

Le discours, attendu comme un exercice de circonstance, s'est finalement révélé être un véritable inventaire d'engagements. À l'occasion de la Journée internationale du Travail, Birame Souleye Diop s'est adressé aux agents de son ministère en adoptant un ton direct, appuyé par des chiffres et des échéances. Son message central : l'amélioration des conditions de travail n'est pas une promesse, mais un chantier déjà engagé, dont certains résultats sont visibles.

Premier dossier évoqué, le décret n° 2024-3524 du 20 décembre 2024, portant création du Fonds de développement géologique et minier. Le ministre l'a présenté comme un acte fondateur pour la sécurisation juridique des agents du fonds, longtemps confrontés à une situation qu'il a qualifiée de « promiscuité juridique », marquée par des déséquilibres administratifs et des incertitudes sur l'ancienneté.

Pour corriger ces disparités, sans léser les droits acquis, le ministère a fait appel à un cabinet externe chargé de formuler des recommandations d'harmonisation, complétées par des ajustements internes. « Personne au monde ne peut garantir une équité parfaite, mais nous avons pris le temps de la réflexion pour nous en approcher au maximum », a déclaré le ministre.

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« Ce décret n'a pas été signé pour rester dans un tiroir. La mise en oeuvre est imminente », a-t-il ajouté.

Des infrastructures modernisées pour une administration crédible

Dans un ton inhabituellement direct, le ministre a dressé un constat critique de l'état de certaines directions régionales des mines (DRM) : bâtiments vétustes, murs fissurés, équipements informatiques insuffisants. « Quelle image renvoyez-vous à un opérateur minier dans de telles conditions ? », a-t-il interrogé.

Un programme de modernisation est déjà en cours. Une nouvelle direction régionale est en construction à Saint-Louis avec un délai annoncé de huit mois. Les travaux doivent bientôt démarrer à Ziguinchor, tandis que la direction de Thiès est en phase de finalisation. Quatre à cinq autres DRM seront également construites sur de nouveaux sites. En parallèle, toutes les directions régionales ont été dotées de nouveaux véhicules et de matériel informatique. Prochaine étape : le déploiement de la connexion Starlink afin d'assurer une connectivité stable, même dans les zones les plus isolées.

Protection sociale, logement et promotion interne

Sur le volet social, le ministre a évoqué des discussions en cours pour améliorer les prestations de l'Institution de Prévoyance Maladie (IPM) des agents, sans en détailler les modalités. Il a également cité l'accès au logement et la motivation du personnel parmi les priorités de son action. Concernant la carrière des agents, le ministre a affirmé qu'il n'existe pas de plafond de verre au sein de son département. Il a illustré son propos par un exemple de promotion interne, mettant en avant une évolution professionnelle fondée sur le mérite.

Les travailleurs des carrières au centre des préoccupations

Les travailleurs des carrières, notamment les pointeurs, ont été explicitement mentionnés comme une catégorie nécessitant une attention particulière. Le ministre a reconnu la précarité de leurs conditions de travail et annoncé des mesures d'amélioration en matière d'encadrement, de protection sociale et de sécurisation de l'emploi. Deux centres de contrôle pilotes ont déjà été mis en place afin de tester des solutions d'amélioration, avec une possible généralisation en cas de résultats concluants.

Au-delà des annonces, ce discours du 1er mai dessine les contours d'une politique sociale assumée dans un secteur stratégique mais longtemps critiqué pour la faible redistribution de ses retombées. Reste désormais la question centrale : celle de la mise en oeuvre effective des engagements, dans un contexte où les attentes des travailleurs demeurent élevées.