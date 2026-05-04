Ile Maurice: La famille de Désiré Joson réclame la vérité

Un tragique accident de la route survenu le 1eᣴ mai au rond-point de Plaine-Magnien a coûté la vie à Désiré Joson, âgé de 70 ans. Le motocycliste a été percuté par un autobus alors que les feux de signalisation de l'intersection étaient hors service.

Depuis le drame, sa famille, encore bouleversée, cherche à comprendre les circonstances exactes de l'accident. Le conducteur de l'autobus, un jeune homme de 22 ans habitant Plaine-Magnien, a été conduit au poste de police et soumis à un alcootest. Celui-ci s'est révélé négatif. Il a néanmoins été placé en détention. Selon la fille aînée de Désiré Joson, ce dernier avait pour habitude, chaque année, d'assister à la messe du 1eᣴ mai. Ce matin-là, il avait quitté son domicile avec l'intention de se rendre à l'église de Mahébourg. Il comptait aussi rendre visite à son frère à Rose-Belle.

«Nous ne savons même pas s'il est arrivé à la messe ou s'il allait encore chez son frère. Tout ce que nous savons, c'est qu'on nous a annoncé qu'il avait eu un accident», confie la famille. Ancien technicien aujourd'hui retraité, le septuagénaire était père de trois filles et vivait entouré de ses proches. Ceux qui l'ont connu décrivent un homme simple, chaleureux qui respirait la joie de vivre.

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Il était également apprécié pour son charisme. Il aimait discuter avec tout le monde, créer des liens et se faire des amis, peu importe l'âge. Son sens de l'hospitalité faisait l'unanimité. Peu importe qui lui rendait visite, il proposait toujours quelque chose à manger ou à boire, heureux de partager un moment en bonne compagnie.«Papa aimait la vie. Il adorait rouler à moto. Cela faisait plus de 50 ans qu'il conduisait et il n'a jamais eu de contravention», raconte sa fille.

Selon elle, il était reconnu pour sa prudence et son sens de la discipline sur la route. «Il arrivait même que des policiers l'arrêtent, non pas pour le sanctionner, mais pour le féliciter pour la manière dont il entretenait sa moto et respectait le code de la route», ajoute-t-elle.

Pour la famille, plusieurs zones d'ombre demeurent autour de l'accident. «C'est encore flou pour nous. C'était quelqu'un qui connaissait parfaitement les routes de Maurice. Beaucoup de gens le connaissaient à moto. Nous voulons savoir ce qui s'est réellement passé», insiste la famille. Les proches s'interrogent également sur l'absence éventuelle de mesures de sécurité au rond-point, alors que les feux de signalisation ne fonctionnaient pas au moment des faits. «Combien d'autres accidents faudra-t-il avant qu'une action soit prise ? Nous voulons justice pour notre père», lancent-ils. L'enquête policière est en cours.