Congo-Kinshasa: Olive Kiloha réélue à la tête de la Ligue nationale de football féminin

Olive Kiloha Karanguayire a été réélue présidente de la Ligue nationale de football féminin, à l'issue de l'assemblée élective organisée dimanche 3 mai 2026. Elle conserve ainsi son poste après avoir remporté la majorité des suffrages exprimés lors du scrutin.

Sur un total de 24 électeurs inscrits, 23 ont effectivement pris part au vote, confirmant une forte mobilisation des membres de la ligue. À l'issue du dépouillement, Olive Kiloha s'est imposée avec 12 voix, devançant ses concurrentes Arlette Butela, qui a obtenu 6 voix, et Charmante, créditée de 5 voix.

Cette victoire permet à Olive Kiloha de poursuivre le travail entamé lors de son précédent mandat à la tête du football féminin national. Son nouveau mandat s'inscrit dans un contexte marqué par des défis importants, notamment : le développement des compétitions féminines, l'encadrement des jeunes talents, l'amélioration des conditions des clubs engagés dans les championnats féminins.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les observateurs du football féminin saluent la tenue d'un scrutin transparent et apaisé, reflétant la volonté démocratique des membres de la ligue. Avec cette réélection, Olive Kiloha bénéficie d'une légitimité renouvelée pour conduire les réformes et les projets attendus par les acteurs du football féminin.