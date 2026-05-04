Ile Maurice: Fantasia ouvre ses portes sur un spectacle magique

Au Tribeca Mall, la nouvelle salle Fantasia accueillait ce week-end un festival de magie spectaculaire où illusions, humour et performances internationales ont conquis le public dès la première soirée.

À peine franchies les portes du théâtre Fantasia, à Tribeca Mall, le spectacle commence. La nouvelle salle, élégante et lumineuse, impressionne par son aménagement soigné. Les fauteuils parfaitement alignés, les jeux de lumière subtils et l'accueil féerique - assuré par de mystérieuses fées - plongent déjà les spectateurs dans un univers hors du réel. Il est 20 heures précises lorsque le rideau se lève sur la quatrième édition du Festival International de Magie «Misdirection».

Hugues Protat pour intro

Sur scène, la directrice et créatrice du festival, Béryl Trupin, ouvre la soirée. Dans un discours empreint d'émotion, elle revient sur la genèse de cette nouvelle salle Fantasia et sur l'évolution du festival, devenu en quelques années un rendez-vous incontournable dans l'océan Indien.

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Puis, place à la magie. Le public découvre rapidement l'énergie débordante d'Éric Leblon, maître de cérémonie de la soirée. Connu pour ses passages dans les émissions «La France a un incroyable talent» et «Le plus grand cabaret du monde», l'«illumoriste» séduit instantanément. Entre humour décalé, tours de colombes et jeux avec des ballons, il enchaîne les interactions avec le public, déclenchant rires et émerveillement. Sa présence donne un rythme fluide et vivant au spectacle.

Au fil de la soirée, les performances s'enchaînent avec une montée en intensité. Le duo Kenris & Aurélia transporte la salle dans un univers poétique. Sans un mot, leurs illusions mêlées à de la danse racontent une histoire visuelle saisissante. Les jeux de lumière, précis et envoûtants, accompagnent chaque mouvement, transformant leurs apparitions en véritables tableaux vivants.

Béryl, directrice du festival

Autre moment fort, le passage de Hugues Protat. Son numéro des «Bijoux», d'une grande finesse, captive par son élégance. Entre manipulations délicates et illusions raffinées, les objets semblent s'animer sous les yeux du public, suspendus entre réalité et rêve. Une performance saluée par de longs applaudissements.

Le spectacle prend ensuite une tournure plus spectaculaire avec des numéros mêlant feu et effets lumineux, notamment celui de Felix, qui arrache des exclamations de surprise à la salle. Flammes maîtrisées, illusions visuelles et mise en scène millimétrée contribuent à faire monter l'adrénaline. Pendant près de 1 h 45, le public est tenu en haleine. Petits et grands ont le même regard émerveillé. L'ambition du festival est claire : repousser les limites du réel. Et le pari est réussi.

Cette quatrième édition de «Misdirection» confirme le statut grandissant de l'événement. Avec des artistes venus du monde entier, dont certains champions internationaux, le festival propose un spectacle inédit à Maurice. L'expérience est immersive, accessible et profondément marquante. À la sortie, les visages sont illuminés. Les discussions s'animent autour des tours impossibles qui viennent d'être vus. Une chose est certaine : à Fantasia, la magie ne se contente pas d'être vue... elle se ressent.