Congo-Kinshasa: Deux morts lors d'une attaque contre un convoi de véhicules sur la route Goma - Butembo

3 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Deux personnes ont été tuées et une autre grièvement blessée, samedi 02 mai 2026, lors d'une embuscade tendue contre un convoi de véhicules de transport en commun sur la route Goma-Butembo, dans la zone du Parc national des Virunga. Les faits se sont produits à l'endroit communément appelé "Maya Moto", près de Rwindi, sur l'axe Kiwanja-Kanyabayonga, dans le territoire de Rutshuru.

D'après des sources concordantes dans la zone, le convoi en provenance de Goma vers Butembo est tombé dans une embuscade de bandits armés non autrement identifiés autour de 10 heures locales ce samedi.

Le bilan provisoire fait état de deux passagers tués, un chauffeur grièvement blessé par balles, ainsi que de plusieurs passagers dépouillés des leurs biens, notamment de l'argent, des téléphones et d'autres objets de valeur.

La série noire continue

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Pris en otage pendant plusieurs heures, ces passages ont été relâchés plus tard pour poursuivre leur voyage.

Le chauffeur blessé a été rapidement acheminé vers une structure sanitaire à Kanyabayonga pour recevoir des soins appropriés.

Il s'agit d'une Nième attaque enregistrée sur cet axe routier stratégique, pourtant censé être sécurisé. Depuis plusieurs mois, les cas de braquages, enlèvements et attaques armées se multiplient entre Kiwanja et Kanyabayonga, précisément dans la zone de Busendo; créant une forte psychose parmi les usagers.

Cette situation inquiète particulièrement les opérateurs économiques et les transporteurs qui assurent le trafic commercial entre Goma, Butembo et Beni.

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