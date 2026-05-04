Togo: Les syndicats demandent une réactivation du CNDS

3 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Les centrales syndicales souhaitent une réactivation du Conseil national du dialogue social (CNDS).

Institution tripartite, le structure rassemble gouvernement, patronat et syndicats autour des grandes questions du travail.

Plus de réunions organisées depuis plusieurs mois.

Pour les syndicats, les thèmes de discussion ne manquent pas : taux de cotisation à l'Assurance Maladie Universelle (AMU), licenciements abusifs, revalorisation des pensions de retraite ...

Au-delà du CNDS, les syndicats réclament leur reconnaissance comme organisations d'utilité publique et demandent au gouvernement de leur accorder une subvention réelle, à l'instar des pratiques en vigueur dans certains pays de la sous-région.

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