Afrique: BAL 2026 - L'ASC Ville de Dakar qualifiée pour les Finals 8

Dakar — L'ASC Ville de Dakar (ASCVD) s'est qualifiée pour les Finals 8 de la Basketball Africa League (BAL), après avoir enregistré une troisième victoire, 79 à 62, contre les Maktown Flyers, lors du dernier match de la Conférence Sahara, dimanche, à Rabat.

La phase finale (Finals 8) est prévue à Kigali, au Rwanda, du 22 au 31 mai. Le club sénégalais rejoint les quatre meilleures équipes de la Conférence Kalahari, disputée du 27 mars au 5 avril 2026 à la SunBet Arena de Pretoria.

Il s'agit d'Al Ahly de Tripoli (Libye), champion en titre, de Petro de Luanda (Angola), de Dar City Basket (Tanzanie) et de l'APR (Rwanda), qualifiés à l'issue de cette conférence.

Auteur d'une excellente compétition, Samba Fall a particulièrement brillé lors de ce dernier match, terminant meilleur marqueur avec 20 points.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le vainqueur de la BAL 2023, Al Ahly (Égypte), s'est également qualifié pour les Final 8 après un troisième succès, vendredi.

Le Club Africain de Tunis est la première équipe à avoir validé son ticket, après avoir remporté ses trois premiers matchs.

La dernière place revient au FUS de Rabat, déjà qualifié, qui dispute actuellement son dernier match contre Al Ahly.