Sénégal: Kafountine - Plus de 700 patients consultés lors d'une caravane médicale des étudiants de la FMPO-UCAD

Kafountine — Une caravane médicale à l'initiative de l'Amicale des étudiants de la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie (FMPO) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a permis de consulter plus de 700 patients dans plusieurs localités de Kafountine,, a-t-on appris des responsables.

Prévue pour se dérouler du 29 avril au 4 mai 2026, cette initiative s'inscrit dans le cadre d'actions sociales visant à améliorer l'accès aux soins dans des zones à faible couverture sanitaire, a expliqué le président de l'amicale, Cheikh Atap Sagna.

Les consultations ont couvert un large éventail de spécialités, comme la médecine générale, la pédiatrie, la gynécologie, la dermatologie, la cardiologie, l'ophtalmologie, l'urologie et la chirurgie dentaire.

Parmi les pathologies les plus fréquemment diagnostiquées figurent l'hypertension non suivie, les syndromes grippaux, les troubles digestifs, le diabète, les rhinites allergiques chez les enfants ainsi que des infections bucco-dentaires.

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Des cas de varicelle, d'asthme, d'hépatite virale et de plaies traumatiques ont également été pris en charge.

Outre les consultations gratuites, les équipes ont procédé à des dons de médicaments et de moustiquaires, mené des séances de sensibilisation et organisé des dépistages du diabète et du VIH/SIDA. Des interventions chirurgicales mineures, notamment sur des lipomes et des kystes, ont aussi été réalisées sur place.

Selon Cheikh Atap Sagna, l'objectif est d'offrir des soins de qualité aux populations vivant dans des zones où l'accès aux structures sanitaires demeure limité.

Il a souligné que le manque de médecins contraint souvent les patients à parcourir de longues distances pour se faire soigner, notamment jusqu'à Ziguinchor.

Le maire de Kafountine, David Diatta, a salué cette initiative qu'il juge bénéfique pour des populations confrontées à l'enclavement et à l'insuffisance de personnel médical.