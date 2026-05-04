Afrique: La voie de la raison au Mali est celle du dialogue avec le peuple et l'Algérie reste un pays frère

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a déploré la situation qui prévaut au Mali, invitant les autorités de ce pays à dialoguer avec leur peuple, tout en insistant sur les liens de fraternité existant entre l'Algérie et le Mali.

"Nous sommes désolés de ce qui se passe au Mali. Ce n'était pas (une) prophétie, mais on savait que les choses allaient se gâter parce que le Mali est entré dans une phase qui ne pouvait mener qu'à la déstabilisation", a déclaré le président de la République lors de l'entrevue périodique accordée aux représentants des médias nationaux, diffusée samedi soir, sur les chaînes de télévision et de radio nationales.

"La voie de la raison, c'est (..) de discuter avec son peuple, d'essayer, même si la prise de pouvoir n'est pas constitutionnelle (on pourra) la constitutionnaliser", a-t-il assuré.

Le président de la République a rappelé, en outre, que "l'Algérie ne s'est jamais immiscée et ne s'immiscera jamais dans les affaires intérieures du Mali ou d'autres pays".

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Il a déploré, à ce propos, le fait que "certains éléments qui ont failli au niveau national" cherchent à trouver un coupable, notamment en proférant des accusations contre l'Algérie. "L'Algérie a toujours été (un pays) frère (pour le) Mali", a-t-il martelé.

Les accords d'Alger (de 2015 NDLR) sont un fait malien, pas un fait algérien", a signalé, par ailleurs, le président de la République. "Certains veulent faire passer cela pour une immixtion de l'Algérie dans les affaires intérieures du Mali. Non. Les accords (ont fait) suite à ce qui s'est passé avant (..). Chaque fois qu'il y a un changement de direction au Mali, il y a une tentative de régler le problème par la force. La force ne règle pas les problèmes", a-t-il dit.

Le président de la République a affirmé, à ce propos, que les Maliens finissent toujours par revenir au dialogue, avec l'aide de l'Algérie, notamment. Il s'est dit "persuadé" que les Maliens étaient capables de dépasser cette situation, rappelant que l'Algérie était prête à leur apporter son aide s'ils la sollicitaient, comme elle l'a toujours fait depuis 1962.

"Je parle avec le coeur parce qu'on aime le Mali", a-t-il, par ailleurs, confié. "Nous n'allons pas déménager, le Mali ne va pas déménager. Et l'extrémisme n'a jamais été payant", a-t-il ajouté mettant en avant les liens de longue date qui existent entre les deux pays.

"Ce que nous avons fait avec d'autres pays africains, frères, dont le Niger (est) un exemple pour toute l'Afrique (..) Nous sommes de plus en plus Africains", a-t-il poursuivi. Une vision qui implique de développer la coopération avec les pays africains dans différents domaines, a-t-il noté.

Le président de la République a exprimé la volonté de l'Algérie de développer ses relations tout particulièrement avec le Burkina Faso et le Tchad dans le cadre d'actions visant à réaliser une véritable intégration africaine.

Interrogé au sujet des relations algéro-américaines, le président de la République a signalé que celles-ci "ont toujours été bonnes" et qu'elles s'amélioraient de manière constante.

"Les Américains savent que l'Algérie a son poids en Afrique", a-t-il fait savoir. Il a attiré l'attention sur le fait que l'Algérie n'abandonnera jamais ses amis, à l'image de la Russie et de la Chine, ou de ses frères comme l'Indonésie, rappelant que l'Algérie restait un pays non-aligné.

L'Algérie est aussi un pays qui n'acceptera jamais l'installation d'une base militaire étrangère sur son territoire. Et c'est précisément ce qui fait que l'Algérie soit un pays crédible, a-t-il assuré.

Concernant la question palestinienne, le président de la République a rappelé que l'unique solution était la création d'un Etat palestinien dans ses frontières de 1967, affirmant que la paix des cimetières recherchée "est un génocide qui ne mènera qu'à la Cour pénale internationale".

Lorsque l'Algérie siégeait au Conseil de sécurité (2024-2025), "nous discutions pendant dix, quinze jours la virgule et le mot pour les résolutions" relatives à la Palestine, a-t-il souligné.

"Il y a un respect profond de la part des Etats unis envers l'Algérie et cela n'a pas changé", a-t-il ajouté, attirant l'attention sur le fait que la constance de l'Algérie en ce qui concerne la défense de la Palestine lui a valu le respect des Etats-Unis, entre autres pays."

Pour le Sahara occidental, il y a une résolution de l'ONU qui est en train de faire son chemin et sans accrocs entre nous (Algérie et Etats-Unis) et ils savent quelles sont nos idées", a-t-il souligné.