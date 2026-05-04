Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en avant les principales réalisations industrielles de l'Éthiopie au cours des quatre dernières années, les qualifiant de preuve évidente de l'engagement du pays en faveur de la transformation économique et de l'autonomie.

S'exprimant lors du salon « Made in Ethiopia » de cette année, le Premier ministre a déclaré qu'il était source de fierté de voir se concrétiser la vision nationale de l'Éthiopie grâce à une croissance industrielle remarquable et à des investissements fructueux.

« Notre gouvernance axée sur les résultats produit des résultats mesurables », a déclaré le Premier ministre Abiy, soulignant les étapes clés franchies dans le cadre du programme de développement industriel du gouvernement.

Selon le Premier ministre, le taux moyen d'utilisation des capacités de production industrielle a considérablement augmenté, passant de 47 % à 67 %.

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Il a également souligné que l'Éthiopie avait attiré plus de 2 800 investissements directs nationaux et étrangers au cours des quatre dernières années, d'après des déclarations publiées sur ses réseaux sociaux.

De plus, le pays a économisé plus de 4,85 milliards de dollars américains en devises étrangères grâce à la substitution des importations au cours des neuf premiers mois de l'exercice fiscal éthiopien 2018, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a souligné que le salon « Made in Ethiopia » a réuni des centaines d'entreprises émergentes, de fabricants et de start-ups innovantes de tout le pays, mettant en avant le potentiel industriel croissant de l'Éthiopie.

Il a souligné que la poursuite de la collaboration entre le gouvernement, les investisseurs et les entreprises serait essentielle pour maintenir cette dynamique et accélérer le développement national.

« En travaillant ensemble et en maintenant cette dynamique, nous bâtirons une Éthiopie résiliente, industrialisée et autonome pour les générations à venir », a-t-il déclaré.

Concluant son discours sur une note patriotique, le Premier ministre Abiy a réaffirmé sa confiance en l'avenir de l'Éthiopie.

« Nous avons été grands, et nous le serons encore davantage », a souligné le Premier ministre.