Algérie: Lancement de l'usine de production d'acide phosphorique fin 2026 ou début 2027

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant l'avancement que connait le projet de phosphate intégré dans l'est du pays, précisant que l'usine de production d'acide phosphorique dans le cadre de ce projet sera mise en service vers la fin de 2026 ou au début de 2027.

Lors de son entrevue périodique avec des représentants de la presse nationale, diffusée samedi soir sur les chaînes de Télévision et de Radio nationales, le président de la République a précisé que "les travaux sont en cours au niveau du projet de phosphate intégré de Bled El Hadba, où sera mise en service l'usine d'acide phosphorique fin de 2026 ou début de 2027", dans le cadre d'un projet intégré pour "l'exploitation du phosphate à toutes ses étapes".

Il a souligné l'impact économique de ce projet structurant, notamment en matière de création de dizaines de milliers d'emplois, indiquant que l'Algérie regorge d'autres mines "innombrables" qui seront exploitées à l'avenir, d'où "la création d'un ministère spécialisé, regroupant des compétences et des experts pour la gestion de ces ressources".

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Le président de la République a ajouté que les projets miniers ainsi que les lignes ferroviaires vers le Sud s'inscrivent dans une "vision nationale", affirmant que ces projets "ne sont pas le fruit du hasard", mais figuraient parmi ses engagements durant la campagne électorale.