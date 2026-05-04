Angola: Le pays réaffirme son engagement en faveur de la liberté de la presse

Luanda — Le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale (MINTTICS) a réitéré, ce dimanche à Luanda, l'engagement de l'Exécutif angolais à renforcer la liberté de la presse, la liberté d'expression ainsi que l'accès universel à l'information, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, commémorée ce jour.

Selon une note transmise à l'ANGOP, l'édition de cette année est placée sous le thème « Liberté d'expression face à la révolution de l'intelligence artificielle », une thématique jugée particulièrement actuelle au regard des défis liés à la transformation numérique, à la prolifération des fausses informations, à la désinformation et à l'érosion de la confiance du public envers les contenus médiatiques.

Dans son message commémoratif, le MINTTICS souligne que cette date, instituée par l'UNESCO en 1993, constitue une opportunité de réflexion sur le rôle stratégique des médias dans le renforcement de la démocratie, de la participation citoyenne et de la transparence institutionnelle.

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Le ministère insiste sur le fait que l'information doit être considérée comme un bien public, ce qui implique un plus grand professionnalisme, la viabilité économique des organes de presse, le respect de l'éthique journalistique ainsi que le renforcement de l'éducation aux médias et au numérique.

Dans ce contexte, l'Exécutif affirme mettre en oeuvre des programmes et des actions visant la modernisation technique et technologique du secteur, la formation continue des professionnels, l'amélioration des conditions socioprofessionnelles, l'élargissement de l'accès aux sources d'information et la consolidation de l'indépendance éditoriale au sein des médias publics.

Il indique également que le Plan national de communication institutionnelle de l'Exécutif 2024-2027 est en cours d'exécution, parallèlement à des initiatives d'actualisation du cadre juridico-légal régissant l'enregistrement, l'octroi de licences, la régulation et l'exercice de l'activité journalistique dans le pays.

Dans son message, le Gouvernement exhorte les professionnels des médias à pratiquer un journalisme compétent, rigoureux, responsable et respectueux de l'éthique et de la déontologie, contribuant ainsi à la préservation de la paix, de l'unité nationale ainsi qu'au développement économique et social.

La Journée mondiale de la liberté de la presse a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1993, à la suite d'une recommandation de l'UNESCO. Elle rend hommage à la Déclaration de Windhoek, adoptée en 1991 en Namibie, qui plaidait en faveur d'une presse africaine libre, indépendante et pluraliste.

En Angola, la Constitution de la République consacre, en son article 40, le droit à la liberté d'expression, de la presse et de l'information, principes essentiels à l'État démocratique de droit.